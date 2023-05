Auch die Turmwindmühle in Immenrode konnte am Pfingstmontag besichtigt werden.

Immenrode. Mühlen- und Heimatverein hat Pfingstmontag zu Führungen und zum Verweilen eingeladen.

Anlässlich des in ganz Deutschland begangenen Mühlentages hatten Interessierte am Pfingstmontag die Möglichkeit, die restaurierte Turmwindmühle „Erna“ in Immenrode zu besichtigen und in Betrieb zu erleben. Der dortige Mühlen- und Heimatverein bot unter anderem Führungen an und sorgte auch für das leibliche Wohl der Besucher.