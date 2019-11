Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musicalshow im Theater

Für alle eingefleischten Musicalfans bietet das Theater Nordhausen am 22. November einen weiteren Leckerbissen an: die Theaterbühne wird zur Showbühne! „Evita and Friends“ laden zu einem Rundgang durch die populärsten und erfolgreichsten Titel des Musicalrepertoires ein, kündigt das Theater Nordhausen an.

Neben dem Hit „Don’t cry for me Argentina“ aus „Evita“ werden weitere Höhepunkte aus Musicals wie „Elisabeth“, „Das Phantom der Oper“ oder „Tanz der Vampire“ zu hören sein. Die Besucher erwartet ein mitreißendes und gleichermaßen anrührendes Programm. Femke Soetenga und Felix Martin, Stars der Bühnen in Hamburg, Wien und München, freuen sich darauf, ihr Können auch in Nordhausen zu präsentieren und werden gemeinsam mit Amelie Petrich und Thomas Kohl in die unterschiedlichsten Rollen von liebenden, leidenden, aber auch gefährlichen und verrückten Musicalfiguren schlüpfen. Evergreens von George Gershwin, Leonard Bernstein, Udo Jürgens oder Andrew Lloyd Webber werden erklingen. Dabei führt die musikalische Reise von New York über Wien und Argentinien nach Paris. Das Loh-Orchester Sondershausen demonstriert unter der Leitung von Henning Ehlert seine Vielseitigkeit und wird als Showorchester auftrumpfen.

Die bunte Musicalshow „Evita and Friends“ wird am 22. November 2019 um 19.30 Uhr im Theater Nordhausen zu erleben sein.

Konzertkarten gibt es wie immer an der Theaterkasse in Nordhausen (Telefon 03631/98 34 52), im Internet unter www.theater-nordhausen.de oder in der Tourist-Information Sondershausen (Telefon 03632/78 81 11)