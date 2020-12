„Musik- und Residenzspielplatz“ eröffnet

Auf Anregung der Stadtratsfraktion Volkssolidarität ist in der Kreisstadt eine Spielplatzinitiative ins Leben gerufen worden. Nach Fertigstellung des ersten Themenspielplatzes im Ortsteil Stockhausen ist am Dienstag der zweite von insgesamt vier am Gottesacker eröffnet worden. Dieser steht unter dem Motto „Musik- und Residenzstadt“ und wartet nun mit einer Klarinettenwippe, Spielkutsche mit Pferd und einer Spielkombination Residenzschloss auf die kleinen Besucher. Die Kosten für den Bau betragen rund 80.000 Euro, Fördermittel gab es nicht. Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) bedankte sich zur Eröffnung bei der ausführenden Firma, dem Stadtrat und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung. „Es ist ein gelungenes Ergebnis, dass sich sehen lassen kann“, sagte er.