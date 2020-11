„Das war meine erste Spielerlaubnis“, sagt Manfred Schelletter mit Blick auf ein schon etwas vergilbtes Dokument. Es ist knapp 50 Jahre alt und ziert im Bilderrahmen die Wand eines als Musikzimmer eingerichteten Raums. Gleiches gilt für zahlreiche Fotos aus den vergangenen Jahrzehnten, aufgenommen bei Tanz-, Kirmes- und Faschingsveranstaltungen.

Die Bilder, aber auch mehrere Gitarren, ein Klavier, Keyboard und andere Instrumente, zeugen von der großen Leidenschaft des 65-Jährigen – der Musik. Die Spielerlaubnis, sie berechtigte den Inhaber zur „öffentlichen Ausübung von Tanz- und Unterhaltungsmusik“, ist im Oktober 1971 ausgestellt worden. Als Auflage wurde hinzugefügt, dass diese nur bis 24 Uhr Gültigkeit hat. „Ich war damals erst 16 Jahre alt und hätte um diese Zeit den Saal verlassen müssen“, erzählt Manfred Schelletter schmunzelnd.

Mit 13 Jahren in Clingen eine Schülerband gegründet

Die Gitarre spielen zu lernen hatte er bereits im Alter von acht Jahren begonnen, bei einem freien Musiker in Greußen. „Als ich 13 war, haben wir in Clingen eine Schülerband gegründet“, erzählt Manfred Schelletter. Gespielt hat die Band namens „Team 4“ in erster Linie zu Schulfesten. Auch an ein großes Maß Improvisationstalent aus dieser Zeit kann er sich noch gut erinnern, denn die Verstärker mussten die jungen Musiker damals selbst bauen.

Manfred Schelletters erste Spielerlaubnis Foto: Christoph Vogel

Mindestens dreimal pro Woche haben sie sich zum Proben getroffen. Lieder, wie „Mendocino“ oder „Mamor, Stein und Eisen bricht“ sowie Songs von CCR gehörten zu ihrem Repertoire. „Wir hatten viel Spaß, auch ohne viele Auftritte zu haben“, erinnert er sich an seinen musikalischen Einstieg. Zu einem der Bandmitglieder hat Manfred Schelletter noch heute guten Kontakt. „Der hat eine Stimme wie John Fogerty von CCR“, erzählt er.

1971 ist er der Tanzkapelle „KO-CO“ beigetreten, die in wechselnder Besetzung im Prinzip bis heute Bestand hat. In den vergangenen Jahren allerdings nur noch in kleinerer Besetzung, zu der auch Schelletters Tochter Anja Kriese gehört. „Zu DDR-Zeiten hatten wir mehr als 100 Auftritte im Jahr. Das war ein richtiger Zweitjob“, erzählt er. Damals sei es Vorschrift gewesen, einen Anteil von 60 Prozent DDR-Musik im Programm zu haben. Auf Listen, die man ausfüllen musste, habe man das auch so angegeben. „Wir haben aber zu 90 Prozent gespielt, was wir wollten“, sagt Manfred Schelletter augenzwinkernd. Denn kontrolliert habe das seines Wissens nach keiner.

Ob zu Faschingsveranstaltungen im Sondershäuser Stocksen, bei Betriebsfeiern, Kirmesumzügen in Jecha, Hohenebra, Großenehrich oder Topfstedt, Manfred Schelletter ist mit seinen Musikerkollegen ganz schön rumgekommen im Altkreis Sondershausen. Besonders gefallen, egal bei welcher Veranstaltung, habe ihm immer die Atmosphäre. „Wenn der ganze Saal mitgeht, die Leute mitsingen und tanzen, das ist schon toll“, schwärmt er. Ab 1998 hat der Clingener dann sein Hobby zum Beruf gemacht.

Nach 50 Jahren Musikleben soll im Sommer nächsten Jahres Schluss sein, Manfred Schelletter geht in den wohlverdienten Ruhestand. So habe er sich seinen Abschied von der Bühne allerdings nicht vorgestellt. Denn seit Beginn der Corona-Pandemie hatte es kaum noch Auftritte gegeben, die Krise hat ein letztes schönes Jahr für ihn als Musiker verhindert. In naher Zukunft sieht der Clingener auch keine Chance, dass sich die Situation ändert.

Das Familienleben, für dass er sich in wenigen Monaten wieder mehr Zeit nehmen kann, habe in den vergangenen Jahrzehnten aber nicht gelitten, „wir haben uns arrangiert“, sagt der 65-Jährige. Seine Frau, die er bei einer Tanzveranstaltung in Oberbösa kennenlernte, wusste von Anfang an, dass er oft an den Wochenenden unterwegs ist. Sie ist Krankenschwester und hat Dienste an den Wochenenden übernommen, an denen ihr Mann musizierte. „Wir hatten dann beide in der Woche Zeit“, so Schelletter.

Dankeschön an die Veranstalter und das Publikum

So ganz aufgeben will der Clingener das Musizieren natürlich nicht, nur weitaus kürzer treten. Da gäbe es schon noch ein paar Wünsche, die er sich gern erfüllen möchte. So zum Beispiel gemeinsame Auftritte mit der Tochter und der neunjährigen Enkelin. „Die Chancen dafür stehen nicht schlecht“, sagt Schelletter. Denn auch letztgenannte habe großes Interesse an der Musik und an der nötigen Begabung fehle es nicht. „Sie spielt seit zwei Jahren Gitarre“, erzählt Manfred Schelletter stolz. Oft würden sie in seinem Musikzimmer gemeinsam Üben. Drei Generationen der Familie gemeinsam musizierend, dass könne er sich wirklich gut vorstellen. Und sei es nur, um anderen eine Freude zu machen.

Eine weitere Idee, die ihn umtreibt, ist die Gründung einer Band mit ihm bekannten Musikern seines Alters. „Nur aus Spaß am Musizieren und ohne finanzielle Interessen“, sagt er. Denn, „Musik war schon immer mein Ding“ und das soll noch lange so bleiben.

An dieser Stelle möchte er sich bei allen Veranstaltern bedanken, die ihm über die Jahre die Treue hielten, immer wieder anriefen und ihn vermittelten – und natürlich beim treuen Publikum.