Musikalische Passionsandachten

Zu den Andachten in der Sondershäuser Trinitatiskirche soll auch die Orgel erklingen.

Sondershausen. Zur Vorbereitung auf das Osterfest wird in die Sondershäuser Trinitatiskirche eingeladen.

Zu einer musikalischen Passionsandacht zur Marktzeit wird am Freitag, dem 26. März, sowie Dienstag, dem 30. März, jeweils um 11.30 Uhr in die Trinitatiskirche eingeladen, informierte Pfarrer Karl Weber. Er wird jeweils die Andacht halten, musikalisch begleitet wird sie an der Orgel von Kantor Melchior Condoi. „Bitte vergessen sie ihren Mund-Nasen-Schutz nicht“, erinnerte Pfarrer Weber.

Bereits seit Sommer vergangenen Jahres wurde jeweils am Freitag zu einer Marktmusik in die Sondershäuser Trinitatiskirche eingeladen, erklärte Weber zum Hintergrund. Dieses Angebot möchte er nun in Vorbereitung auf das Osterfest fortsetzen. Auch nach den Feiertagen sei geplant, zu den kleinen Andachten zur Marktzeit einzuladen.