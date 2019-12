Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikalische Winterreise am 1. Advent

Geschneit hatte es am 1. Advent nicht, auf eine musikalische Winterreise konnten sich aber die Besucher des Bürgerzentrums Cruciskirche am Sonntag begeben. Der Förderverein der Cruciskirche hatte zum 2. Kammerkonzert eingeladen, das unter dem Titel „Die Winterreise“ stand. Die Künstler Youngrang Kim am Klavier und Philipp Franke (Gesang) begeisterten mit gleichnamigen Werk von Franz Schubert das Publikum. Das dritte Kammerkonzert steht unter dem Motto „Zeitreise“ und wird unter anderem am 1. März 2020, um 11 Uhr in der Cruciskirche zu Gehör gebracht.