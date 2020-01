Kyffhäuserkreis. Die Kreismusikschule in Sondershausen soll schon in diesem Jahr mehr digitale Lernmöglichkeiten bieten

Musikschüler üben mit virtueller Band

Begleitet von virtuellen Bands sollen Musikschüler im Carl-Schroeder-Konservatorium demnächst noch mehr Spaß beim Lernen haben. Digitale Technologien über Smartphones und Tablet-Computer werden schon im laufenden Jahr mehr und mehr Einzug in den Unterricht an der Kreismusikschule in Sondershausen halten. Das kündigt Matthias Deichstetter, der Leiter der Musikschule auf Nachfrage an. Er stellt sich vor, dass Musikschüler bald schon videounterstützt Instrumente lernen oder über Telemusizieren an entfernten Orten gemeinsam spielen. Noten und Lernprogramme könnten aus einer Musikschul-Cloud im Netz überall abgerufen werden.

Deichstetter baut dabei auf Unterstützung aus der Thüringer Staatskanzlei, die mit einem Förderprogramm die Digitalisierung in den Bildungseinrichtungen im Freistaat voranbringen will. Zuschüsse würden vor allem benötigt, um die technische Ausstattung der Musikschule an die Anforderungen der Digitalisierung anzupassen. So müssten leistungsfähige W-Lan-Netze in den Unterrichtsräumen ebenso wie mehr geeignete Endgeräte für die digitalen Angebote zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wären auch Mittel nötig, um das pädagogische Personal so weiterzubilden, dass die Mitarbeiter die digitalen Möglichkeiten effektiv einsetzen können. Deutlich einfacher könnte es mit Hilfe neuer Informationstechnologien zudem werden, die Lernentwicklungen jedes einzelne Schüler transparenter zu dokumentieren, ist Deichstetter überzeugt. Ihm schwebt vor, digitale Schülerakten anzulegen.