Musikschule testet digitale Lernplattform

„Diese App wird für Musikschüler die Übungsform zu Hause revolutionieren.“ Matthias Deichstetter wählt ein großes Wort. Euphorisch berichtet der Leiter der Musikschule des Kyffhäuserkreises von der neuen digitalen Lernplattform namens Erna. Im Bundesland Baden-Württemberg entwickelt, geht die Anwendungssoftware jetzt in die Testphase. Im sogenannten Betatest überprüfen Musikschulen im Alltagsbetrieb, was schon perfekt funktioniert, was noch verbessert oder ergänzt werden muss. Das Carl-Schroeder-Konservatorium ist als Tester dabei, als einzige Musikschule Thüringens.

Vier Musikschullehrer und jeweils vier Schüler werden die App nutzen und den Entwicklern regelmäßig Rückinformationen geben. „Wir haben auf ein breites Spektrum geachtet – mit dabei sind je ein Lehrer für Streich- und für Holzblasinstrumente, ein Klavierlehrer und ein Gitarrenlehrer, der hauptsächlich E-Gitarre unterrichtet“, erzählt Deichstetter. Die Kollegen seien Feuer und Flamme. Auch die, die bislang wenig digital unterwegs waren. Er findet das spannend: „Ich entdecke da ganz neues Potenzial. Mit solchen Kollegen gehe ich gern in die Betatestphase für eine so große Musikschul-App.“ Mit Blick auf die Schüler hebt er vor allem die angebotenen Begleitautomatiken hervor. Die Schüler müssen nicht mehr allein musizieren, wenn sie zu Hause üben. Wer beispielsweise Geige spielt, findet seinen Klavierbegleiter in der App. „Das ist kein Live-Chat, sondern ein Video. Die App-Entwickler haben dafür ein Studio eingerichtet und lassen derzeit von hochklassigen Pianisten die gesamte musikschulrelevante Literatur einspielen“, erklärt Deichstetter. Orchester und Bigbands folgen. Das virtuelle Orchesterspiel erlaubt den Wechsel sowohl der akustischen als auch der visuellen Perspektive. Je nachdem, welches Instrument der Schüler spielt, landet er virtuell auf dem entsprechenden Orchesterplatz. „Mit Begleitung ist das Üben zu Hause ein ganz anderes. Es macht unheimlich Spaß“, ist der Schulleiter überzeugt. Ein erster Test an einer Musikschule in Baden-Württemberg zeigte den Erfolg: Die Musikschüler dort machten durch die digitale Lernunterstützung allesamt einen riesigen Leistungssprung. Die App Erna, der Name ist abgeleitet von der Entwicklerfirma Ernani, wird in der Zukunft an jede Musikschule angepasst. Dann können die Nutzer im Kyffhäuserkreis an ihrem Tablet oder Smarthone auch auf die komplette Notenbibliothek des Carl-Schroeder-Konservatoriums zugreifen. „Dafür haben wir inzwischen alle Noten digitalisiert“, berichtet Deichstetter von einer immensen Fleißarbeit. Die App ermöglicht zudem die datenschutzkonforme Kommunikation zwischen Pädagogen, Schülern und Eltern. Sie soll bei allen Verwaltungsaufgaben zum Einsatz kommen und bei vielem mehr. Vor allem aber soll sie wertvolle Ergänzungen zum Präsenzunterricht bieten. Damit das auch technisch klappt, hat die Kreismusikschule Fördermittel des Landes in die Digitalisierung investiert. „Wir haben unsere Räume im Sondershäuser Schloss mit WLAN ausgestattet und allen festangestellten Kollegen ein Tablet übergeben“, erklärt Deichstetter. Im ersten Schritt waren das 13 Tablets, 20 weitere werden im nächsten Jahr für die Honorarlehrer folgen. „Ich freue mich auf die weitere Entwicklung und bin sehr gespannt“, sagt er. Nach der ersten Testphase, die schätzungsweise ein gutes Vierteljahr dauert, soll noch nicht Schluss sein. Es kommen nach und nach immer mehr Module hinzu, die es zu testen gilt. Deichstetter findet das eine großartige Sache. Er ist zugleich Vorsitzender des Thüringer Musikschulverbandes und möchte in Sachen Digitalisierung gern als Multiplikator dienen.