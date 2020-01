Sondershausen. Mitglieder der in Thüringen nur in Erfurt aktiven Ahmadiyya Muslim Jamaat wollen Vorurteile gegenüber dem Islam in der Regio abbauen.

Muslim-Gemeinschaft startet Info-Kampagne im Landkreis

Mehr Verständnis für den Islam will die Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat jetzt im Kyffhäuserkreis wecken. „Es gibt so viele Vorurteile im Bezug auf unsere Religion und ihre Anhänger. Häufig wird uns vorgehalten, wir würden uns nicht öffnen und den Austausch mit anderen zulassen“, erklärt Islam-Theologe Urmer Malik, der Imam (Geistliche Führer) für Thüringen am Montag in Sondershausen während eines Pressegesprächs zur Kampagne. „Solche Gedanken wollen wir mit unseren Aktionen nun auch hier im Kyffhäuserkreis ausräumen.“ In Thüringen ist seine Gemeinschaft bislang nur mit einer kleinen Gemeinde in Erfurt vertreten. In Marbach, einem Ortsteil der Landeshauptstadt, bauen die Mitglieder gerade an der 60. Moschee von Ahmadiyya in Deutschland. Hier ist die Religion seit 1923 ihre Glaubensrichtung aktiv.

Auch wegen des Eifers, Moscheen zu errichten sagen Soziologen der Glaubensgemeinschaft starke Ambitionen nach Menschen, zu missionieren. Außerdem, so hieß es beispielsweise in einem Beitrag vom öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk, werde die Gruppe als ultrakonservativ in ihrer Glaubenshaltung eingeschätzt. Darüber hinaus neige die Gruppe, die in Deutschland laut Malik etwa 45.000 Mitglieder hat, dazu, sich hermetisch gegenüber der Gesellschaft abzuschotten. „Wir sind offen für alle, die mit uns in Kontakt treten wollen und tolerant gegenüber anderen Religionen“, versichert Malik. Hass und Gewalt schließe ihr Glaubensgrundsatz vollkommen aus. Er kündigt eine Informationsstand in der Sondershäuser Innenstadt an. Dort würden er und Mitglieder der Gemeinschaft den Menschen anbieten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Einen Termin konnte er am Montag noch nicht nennen. Man habe aber den kommenden März ins Auge gefasst und werde die Veranstaltung in Kürze mit der Sondershäuser Stadtverwaltung abstimmen. Tausende Broschüren haben Shahid Kaleem, der Organisator der Kampagne, und Ghulam Ahmad in den vergangen Tagen bereits überall im Landkreis verteilt. Auch dabei habe er immer das Gespräch mit den Menschen gesucht, bekundet Kaleem und ergänzt: „Neben vielen Vorbehalten begegne ich dabei auch immer wieder großem Interesse, etwas über den Islam zu erfahren.“