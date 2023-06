Nach Wohnhausbrand in Hemleben Welle der Hilfsbereitschaft

Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in Hemleben setzt sich eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang. Beim Heimatfest am kommenden Wochenende soll der Helfer und der Betroffenen der Brandkatastrophe mit einem Gottesdienst gedacht werden.

Hemleben. In Hemleben findet beim Heimatfest am Wochenende ein Gedenkgottesdienst für die Familie der Brandkatastrophe statt. Spendenaufruf gestartet.

Wie sich von einem Tag auf den nächsten das ganze Leben ändern kann, das musste René Fuhrmann am vergangenen Wochenende auf katastrophale Weise erleben. Am 3. Juni brannte das Haus ab, das der Hemlebener seit vielen Jahren mit seiner Freundin und Dobermann Ildiko bewohnte. Das verheerende Feuer war am Nachmittag im Bereich der angrenzenden Scheune ausgebrochen, die Flammen griffen dann auf das Wohnhaus sowie ein Nebengebäude über. Mehr als hundert Brandbekämpfer mehrerer Feuerwehren bis aus dem benachbarten Landkreis Sömmerda waren im Einsatz.

Zwei Tage später liegt am Ortseingang von Hemleben immer noch Brandgeruch in der Luft. Vom Wohnhaus steht nur noch die Außenhülle, das Dach ist ein Skelett. Karossen von Fahrzeugen, Bäume – alles ist verkohlt. Im Schrittempo kommen Autos mit ortsfremden Kennzeichen vorbeigerollt, ihre Insassen machen lange Hälse und können sich anscheinend nicht sattsehen. „Es geht uns den Umständen entsprechend“, antwortet René Fuhrmann auf eine Frage, die eigentlich komplett überflüssig ist, aber einen Gesprächseingang bietet. „Kein Lebewesen ist zu Schaden gekommen. Der Rest lässt sich ersetzen.“

Überwältigt von der Hilfsbereitschaft

René Fuhrmann und seine Lebensgefährtin hatten mit ansehen müssen, wie die Flammen ihr komplettes Hab und Gut vernichteten. Seit zehn Jahren haben sie am Haus gebaut. Am Dienstag waren die Brandermittler der Polizei noch einmal vor Ort. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs war das Paar unterwegs.

Etwa hundert Feuerwehrleute waren am Samstag im Einsatz, um den Brand am Ortsrand von Hemleben zu löschen. Foto: Wilhelm Slodczyk

Von der Welle der Hilfsbereitschaft, die seit 3. Juni Fahrt aufnimmt, ist der Hemlebener überwältigt. „Wir erfahren derzeit Unterstützung ohne Ende – im Ort, von der Kirche, der Stadt, den Nachbarn. Bis aus Hamburg gab es Reaktionen. So viele Angebote an Sachspenden!“, erzählt der Freiberufler. Auch im Kollegenkreis habe es Hilfsangebote gehagelt. „Es ist einfach Wahnsinn und eine völlig neue Situation, wenn man gewohnt ist, seinen Unterhalt selbst zu erarbeiten“, so Fuhrmann, der sonst vielmehr selbst Helfender ist und vor seiner Zeit als Bauleiter auf Montage mal Wehrleiter von Hemleben war.

Gemeinsam haben die Ortschaft, die Kirchengemeinde Hemleben und die Stadt An der Schmücke einen Spendenaufruf gestartet, der auch von Bewohnern der Nachbarorte über das Internet fleißig geteilt wird. „Jede Spende hilft“ heißt es auf dem Flyer, der die Kontonummer der Stadt enthält sowie den Verwendungszweck Brandhilfe Hemleben. „Von der Verwaltungsseite schauen wir, wie wir helfen können, sei es beim Ersatz wichtiger Dokumente oder beim Strukturieren von Hilfsangeboten“, erklärt Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) am Dienstag auf Nachfrage.

Lob und Dank für freiwillige Helfer

Nach dem Feueralarm, der die Wehren der Stadt beim Feuerwehrfest in Oldisleben erreicht hatte, war die Bürgermeisterin wie viele andere nach Hemleben geeilt. Vom Erlebten zeigt sie sich tief beeindruckt: „Die Einwohner waren schnell zur Stelle, um zu helfen. Die Nachbarn hatten zunächst mit dem Gartenschlauch versucht, das Feuer zu löschen. Andere versorgten die Feuerwehrleute mit Getränken, kümmerten sich um die Brandopfer. Die ganze Dorfgemeinschaft hat dafür gesorgt, dass die Einsatzkräfte gut arbeiten konnten. Das war vorbildlich!“. Lob auch für die Kameraden: „Es war beeindruckend, wie strukturiert und geordnet alles zuging. Da hat man gesehen, wie wichtig es ist, das immer wieder zu üben“, so Schäffer. Es habe sich bewährt, dass es in Hemleben noch einen Feuerlöschteich gibt.

Von einem Wohnungsangebot der Stadt mussten René Fuhrmann und seine Freundin keinen Gebrauch machen. Im Haus der Mutter in Hemleben hat das Paar nach dem Brand eine Bleibe gefunden. An diesem Wochenende ist in Hemleben Heimatfest. Neben Discoparty, Löschangriff, Tanz und Blaskonzert wird auch an die Brandkatastrophe erinnert – am Samstag um 14.30 Uhr bei einem Segnungsgottesdienst für die Feuerwehrleute und einem Bittgottesdienst für die Familie vor dem Dorfgemeinschaftshaus.

René Fuhrmann dankt indes allen Helfern, insbesondere den Feuerwehrleuten und den Hemlebenern. Fast ist ihm der ganze Rummel schon unangenehm. „Verglichen mit dem Elend auf der ganzen Welt geht es anderen viel schlechter“, sagt er.