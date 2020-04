Die ehemalige Borlach-Schule in der Straße der Jugend in Artern ist eine Baustelle.

Nachnutzung fürs Schulgebäude in Artern

Das Gebäude der ehemaligen Gemeinschaftsschule „Johann Gottfried Borlach“ in der Straße der Jugend in Artern ist komplett eingerüstet. Hier gibt es bis Ende kommenden Jahres umfangreiche Bauarbeiten. Bauherr ist der Kreis. Es gibt neue Nutzer. Hier entstehen im Untergeschoss sowie einem Teil des Geschosses darüber Räume für das Feuerwehrtechnische Zentrum. Zudem ziehen die Arterner Außenstelle des Landratsamtes, die Volkshochschule und die Musikschule in den Mehrgeschosser ein.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik über die Bedingungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Artern. Doch die Suche nach einem geeigneten Grundstück und Objekt, vor allem einem kommunalen, war schwer, wie Ulrich Thiele, Verwaltungsleiter des Landratsamtes, auf Nachfrage dieser Zeitung schilderte.

Das Feuerwehrtechnische Zentrum, das die freiwilligen Wehren aus dem Kyffhäuserkreis nutzen, war in Artern und sollte auch hier bleiben. Es gab Kommunen, wie Bad Frankenhausen, die sich als Standort für diese Einrichtung anboten.

2017 wurde der Schulteil 3 des Berufsschulzentrums Kyffhäuserkreis auf dem Königstuhl in Artern geschlossen. Es gab immer weniger Klassen und Schüler. Der Kreis als Schulträger investierte rund eine Million Euro in den Umbau und die Renovierung der einstigen Berufsschule, damit hier die Borlach-Schule einziehen kann. Seit April 2018 lernen die Schüler am Königstuhl.

Das Schulgebäude in der Straße der Jugend, ein typischer DDR-Block, stand dafür leer. Es wurde geprüft, ob hier das Feuerwehrtechnische Zentrum untergebracht werden kann. Dann gab es grünes Licht. Allerdings brauchte es seine Zeit, um Fördermöglichkeiten zu bekommen, wie Thiele sagte. Der Kreis erhielt für den ersten Bauabschnitt sogenannte PMO-Mittel (aus den Parteien- und Massenorganisationen der ehemaligen DDR). Der finanzielle Eigenanteil ist im Haushalt eingestellt.

Geplant waren zwei Bauabschnitte, die nun, wie Bauleiter Kay Alert sagte, ohne Pause, in einigen Bereichen parallel, durchgeführt werden. Das sei wiederum durch eine weitere finanzielle Förderung vom Land für Kommunalinvestitionen möglich. Somit würden rund 4,7 Millionen Euro fürs Gesamtvorhaben zur Verfügung stehen.

Das Schulgebäude bekommt eine Wärmedämmfassade, im Bereich des einstigen Eingangs wird, wie Birgit Reinshaus vom Architekturbüro sagte, eine Fahrstuhl angebaut, um in jede Etage zu kommen. Es werde im Haus Veränderungen bei der Raumstruktur geben, das Feuerwehrtechnische Zentrum bekommt eine eigene Zufahrt. Zur Einrichtung gehören vor allem die Atemschutzübungsstrecke, Atemschutzwerkstatt, Schlauchwaschanlage.

„Es wird alles neu. Wenn wir etwas machen, dann ordentlich", betont Thiele. Nutzer seien die freiwilligen Feuerwehren des Kreises. Interesse gäbe es von Feuerwehren aus dem Kreis Sömmerda, das werde man vertraglich regeln.

Auf der Hofseite entstehen Parkplätze. Die Turnhalle ist vom Bauvorhaben unberührt. Erhalten wird, wie die Architektin sagt, das künstlerische Wandmosaik im einstigen Eingangsbereich der Schule.