Trotz der Umstellung der Straßenbeleuchtung in Greußen auf LED-Technik bleiben Straßen und Plätze mitunter einige Nächte lang dunkel, weil das Leitungssystem zu den Laternen Defekte hat.

Nachschlag für neue LED-Laternen in Greußen

Greußen. Über zusätzliche Ausgaben für häufig defekte Greußener Straßenbeleuchtung wird auch in Engelsdörfern gemurrt.

Den ganzen Herbst über blieb es auf den Straßen und Plätzen von Greußen nicht selten mehrere Abende in Folge dunkel. Die erst im vergangenen Jahr mit energiesparenden LED-Leuchtkörpern ausgerüsteten Laternen gingen bei Einbruch der Dämmerung nicht in Betrieb.

Trotz dieser Ausfälle muss die Landgemeinde jetzt noch einmal 80.000 Euro für die Planungsleistungen bei der LED-Umstellung nachschießen. Der offene Posten war jetzt nach der Endabrechnung erst aufgefallen und soll nun über eine außerplanmäßige Ausgabe aus Mitteln des laufenden Haushaltes der Landgemeinde Greußen beglichen werden. Der Stadtrat hat die Summe bereits freigegeben.



Das sorgt allerdings sogar für doppelten Frust. Stellvertretend für viele andere Einwohner der Engelsdörfer murrte Stadtratsmitglied Mike Löbler (Bürgerinitiative Engelsdörfer) bereits vor der Entscheidung über die zusätzliche Ausgabe für die LED-Umstellung. Die nämlich wird Landgemeindeetat mit den dort bereits eingeplanten Mitteln für neue Straßenbeleuchtung in den Engelsdörfern ausgeglichen.

Probleme haben mit neuer Technik nichts zu tun

Die Umverlagerung der Mittel begründete Torsten Abicht (parteilos), Bürgermeister der Landgemeinde Greußen damit, dass in diesem Jahr mit der ursprünglich eingeplanten Maßnahme nicht mehr zu rechnen sei. Dass bestritt Löbler auch nicht, ist aber skeptisch, ob die Mittel in gleicher Höhe dann auch wieder im Haushalt für das kommende Jahr auftauchen.

Viele Greußener ärgern sich hingegen, weil die Straßenbeleuchtung in der Stadt trotz der nun mit Nachschlag bezahlten Umstellung so oft nicht funktioniert. Allerdings hätten die Probleme mit der neuen LED-Technik im Grunde nichts zu tun, hat Greußens Ortschaftsbürgermeister Peter Georgi (CDU) bereits in Erfahrung gebracht.

Die Ursache liege vielmehr darin, dass die teilweise bereits vor knapp 30 Jahren verlegten Erdkabel zu den Laternen brüchig geworden seien. Durch sehr feine Risse in der Kunststoffummantelung dringe Wasser ein und sorge für Kurzschlüsse zwischen den Leitungsdrähten. Massiv verschlimmert hätten sich die Schäden durch die Erdarbeiten im Zusammenhang mit der Glasfaserverkabelung für ganz Greußen vor wenigen Jahren, ist Georgi überzeugt.

Nun müsse das Leitungssystem für die Straßenbeleuchtung mit viel Aufwand Stück für Stück geflickt werden.