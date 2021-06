Nächstes Konzert von oben in Bebra

Sondershausen. In Sondershausen wird es im Juni und Juli wieder Konzerte in luftiger Höhe geben.

Nach dem ersten „Konzert von oben“ in diesem Jahr am Sonntag in Hohenebra mit Simply Live geht es am 20. Juni in Bebra am Brühl weiter. Von 15 bis 16 Uhr spielt „Hello Grand“, am 27. Juni dann Annred 15 bis 16 Uhr vor dem Klubhaus in Stockhausen. Im Juli seien dann weitere Konzerte geplant, teilte die Stadtverwaltung Sondershausen mit: am 4. Juli im Ortsteil Himmelsberg, am 11. Juli auf der Trinitatiskirche sowie am 18. Juli auf der Festwiese in Berka.