Die Zugstrecke ist auch in diesem Jahr unverändert, informierte die Stadtverwaltung. Das gilt auch für das Ziel, dem Marktplatz, wo am Rosenmontag gefeiert werden soll.

Sondershausen. Am traditionellen Rosenmontagsumzug in Sondershausen beteiligen sich 17 Faschingsvereine mit mehr als 1000 Karnevalisten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrischer Umzug durch Sondershausen

„Der Rosenmontagsumzug hat eine lange Tradition in Sondershausen und daran halten wir auch fest“, sagt Arne Wiegand. Neben dem Residenzfest und dem Weihnachtsmarkt gehöre er jedes Jahr zu den Höhepunkten in der Kreisstadt. Bei Wiegand, Sachbearbeiter für Veranstaltungen in der Stadtverwaltung, laufen die Fäden der Vorbereitung zusammen. Er ist das Bindeglied zwischen Vereinen, Polizei, Einsatz- und Rettungskräften sowie den eingesetzten Mitarbeitern der Stadt. Erfahrungsgemäß läuft sein Telefon vom Freitag vor dem Rosenmontagsumzug bis nach dem Ereignis heiß. „Das können schon 30 Anrufe und mehr sein“, erzählt Wiegand.

Die Vorbereitungen für den Rosenmontagsumzug – einer der letzten und größten in Thüringen – haben bereits im November mit den ersten Planungen begonnen. Im Dezember und Januar gab es dann Treffen mit allen beteiligten Faschingsvereinen sowie der Polizei und den Einsatz- und Rettungskräften. Mit 17 teilnehmenden Vereinen – einer habe absagen müssen – liege man im Schnitt der vergangenen Jahre.

Etwa 1100 Karnevalisten sollen sich am Rosenmontag auf 50 Fahrzeugen – angeführt vom SCC „Gelb-Weiß“ Stockhausen – oder als Laufgruppen auf die Umzugsstrecke durch die Kreisstadt begeben An der hat sich auch dieses Jahr nichts geändert. Der Umzug startet um 9.30 Uhr in der Güntherstraße und führt über die Alexander-Puschkin-Promenade, Vor dem Jechator, Gartenstraße, Karnstraße, Stiftstraße, Lange Straße, Ferdinand-Schlufter-Straße, Ulrich-von-Hutten-Straße, Lohstraße, Carl-Schroeder-Straße bis auf den Marktplatz. Dort werden die Vereine und Prinzenpaare begrüßt – aufgrund der Rathaussanierung auf einer Bühne neben dem Rathaus. Bis 14 Uhr soll dann auf dem Marktplatz der Höhepunkt der närrischen Saison gefeiert werden.

Zur Absicherung des Umzugs greift ein Sicherheitskonzept, das sich bei den vergangenen Rosenmontagsveranstaltungen bewährt habe. Es beinhalte die Kooperation von Polizei, Deutschem Roten Kreuz, Technischem Hilfswerk, Stadtverwaltung, Freiwilliger Feuerwehr und einem örtlichem Sicherheitsdienst unter einer gemeinsamen Einsatzleitung. „Das hat sehr gut funktioniert, da gab es keinen Grund etwas zu ändern“, so Arne Wiegand. Bei der Durchführung seien zudem die Straßenverkehrsbehörde sowie die Stabsstelle für Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung Sondershausen involviert. Dabei soll wieder ein Hauptaugenmerk auf den Jugendschutz gelegt werden. So gäbe es Kontrollen, um das Alkoholverbot für Jugendliche durchsetzen, kündigte Wiegand an.

Er wird am Rosenmontag schon eine ganze Zeit vor Beginn des Umzugs im Einsatz sein. Mit Sybille Köhler-Beckmann begibt er sich gegen 8 Uhr zu den Fahrzeuge, um zu überprüfen, ob es sich um die angemeldeten Prunkwagen handelt. Danach gebe es bei der Bühnentechnik, der Dekoration und Absperrung auf dem Marktplatz noch genügend zutun. Trotz jeder Menge Arbeit, die vor und während des Karnevalsumzugs erledigt werden müsse, freut sich Wiegand auf den Rosenmontag. So sei es doch schön, „wenn die ganze Stadt feiert und alle einen schönen Tag verbringen können“. Der im Vorfeld angekündigte Besuch von Bodo Ramelow (Linke) – zum Zeitpunkt seiner Zusage noch Ministerpräsident – sei abgesagt worden, so Wiegand. Erwartet werde aber der Präsident des Landesverbands Thüringer Karnevalsvereine, Michael Danz.