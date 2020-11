Narva-Ketten und Räuchermännchen

Alle Jahre wieder … steige ich kurz vorm ersten Advent auf den kalten Dachboden, um die Weihnachts-Deko zu holen.

Der alte Schrank hat Fächer, in denen lagern Erinnerungen an frühere Feste. Solche, die garantiert nicht wieder in der guten Stube genutzt werden. Die wir aber trotzdem nie wegwerfen würden: Da sind die acht Narva-Lichterketten, die mein seliger Vater zu DDR-Zeiten gehamstert hatte, weil sie damals Bückware waren. Nach der Wende galten sie als veraltet. Heute werden sie im Internet für 50 Euro angeboten.

Da liegt die Pyramide aus dem Erzgebirge mit ihren versengten Flügeln. Die, als sie mal stehen blieb, fast einen Wohnungsbrand heraufbeschwor. Daneben: ein Bündel gebrauchtes Lametta, 30 Jahre alt. So lange nutzen wir keines mehr am Baum.

Auch das grau-rote, angeschmauchte Räuchermännchen wartet in seiner Ecke. Früher, als Kinder, hatten wir es täglich mehrfach mit Crottendorfern bestückt, bis die Bude zugequalmt war. Ich schnuppere dran – ein wenig riecht das Holz noch nach damals. Auch wenn das Männchen locker 20 Jahre abstinent ist, denn in unserer Familie verträgt niemand Rauch.

Ich nehme das Männchen diesmal trotzdem mit hinunter. Vielleicht gönne ich ihm und mir ja mal, an einem stillen Abend, eine Räucherkerze.