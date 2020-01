Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Naturbad Bebraer Teiche wird neu ausgeschrieben

Das Naturbad Bebraer Teiche in Sondershausen soll jetzt per Erbbaupachtvertrag an einen neuen Betreiber vergeben werden. Das sei im Hauptausschuss des Stadtrates so besprochen worden, wie am Donnerstag von Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) auf Nachfrage zu erfahren war.

Die Stadtverwaltung, so Grimm weiter, habe den Auftrag, eine entsprechende Ausschreibung vorzubereiten. Welche Bedingungen darin an den künftigen Betreiber gestellt werden sollen, konnte er noch nicht sagen. Mit einem Erbbaupachtvertrag in der Hand kann der Pächter großzügiger investieren, als wenn er nur ein innerhalb kürzerer Fristen kündbares Pachtverhältnis mit dem Besitzer – in diesem Fall der Stadt Sondershausen – eingeht. Auch die Aussicht, Kredite für die Vorhaben mit dem gepachteten Objekt zu erhalten, ist im Erbbaurecht einfacher. Der Stadtrat startet mit der nun in Auftrag gegebenen Ausschreibung einen zweiten Versuch, einen neuen Betreiber für das bekannte Ausflugsziel zu finden. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes, der das Freibad und die Bungalow-Anlage betrieb, hatte zum Jahresende das Handtuch geworfen. Die Bewerbung der Novalis-Diakonie auf die erste Ausschreibung war verworfen worden. Auf das Angebot von Familie Jahn, die den Erlebnispark Possen betreibt, das Areal zu kaufen, geht der Stadtrat bislang nicht ein.