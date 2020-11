Neue gebrauchte Drehleiter für Greußener Feuerwehr

„Für uns ist es ein Quantensprung und ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk“, sagt René Schwara, Chef der Freiwilligen Feuerwehr in Greußen, zur Anschaffung einer neuen Drehleiter. Dabei handelt es sich zwar um ein gebrauchtes Fahrzeug, dass allerdings um einiges jünger und moderner ausgestattet ist, als das bislang eingesetzte. Die Stadt Greußen hatte sich für die Ersatzanschaffung entschieden, weil die alte Drehleiter mit mehr als 33 Jahren nicht mehr den Standards einer heutigen Feuerwehr entsprach.

Grundsätzlich sei die neue Drehleiter vom technischen und Gesamtzustand sehr gut. „Damit verbessert sich unsere Einsatzbereitschaft“, sagt Wehrleiter René Schwara. Und die Drehleiter vom Typ DLK 2312 biete im Vergleich zum ausgemusterten Fahrzeug eine Menge Vorteile. Dies fängt an bei der Größe des Korbs, in den nun drei statt zwei Feuerwehrleute Platz finden. In diesem Zusammenhang nennt er auch die größere Tragfähigkeit des Korbs bei der Rettung von Personen. So rücke die Freiwillige Feuerwehr des Öfteren zur Unterstützung des Rettungsdienstes mit aus, wenn beispielsweise schwergewichtige Personen aus einer Wohnung gerettet werden müssen. „Da sind wir mit unserer alten Drehleiter an die Grenzen gekommen“, sagt der Wehrleiter.

Auch die Rüst- bzw. Einsatzgrundzeit habe sich mit der Neuanschaffung erheblich verkürzt. „Es ist eine sehr gute Entscheidung der Stadträte, da sind wir sehr froh drüber“, sagt Schwara. Wenn man damit auch nur ein Menschenleben retten könne, wäre das Fahrzeug mehr als bezahlt. Die Sicherheit der Bevölkerung stehe im Mittelpunkt, betonte er.

Im September hatte der Stadtrat den Erwerb des neuen Fahrzeugs für 95.000 Euro beschlossen. Am 11. November wurde es nach Greußen geliefert. „Die Alternative wäre ein Neufahrzeug gewesen, dass rund 750.000 Euro gekostet hätte. Die Stadt hätte einen Anteil von etwa 500.000 Euro bezahlen müssen“, erklärt Thomas Hasenbein (parteilos), stellvertretender Bürgermeister.