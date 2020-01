Superintendent Kristóf Bálint (von links), Pfarrer Frank Freudenberg (Schlotheim), Pfarrerin Katharina Freudenberg (Ebeleben), Pfarrer Dirk Sterzik (Allmenhausen/Rockstedt/Rockensußra), Pfarrerin Eilice Neuland (Holzthaleben) und Pfarrer Sebastian Kropp (Körner-Menteroda) in der St.-Bartholomäus-Kirche in Ebeleben.

Ebeleben. In einem festlichen Gottesdienst werden in Ebeleben zwei neue Pfarrer in ihre Ämter eingeführt.

Neue Pfarrer und mehr Zusammenarbeit

In der Kirche „St. Bartholomäus“ in Ebeleben wurden am Sonntag Pfarrerin Katharina Freudenberg und Pfarrer Dirk Sterzik in ihr neues Amt eingeführt. Für die 34-jährige Schlotheimerin ist es die erste Stelle als Pfarrerin in Ebeleben. Sie wird künftig auch die familienorientierte Arbeit im Kirchenkreis gemeinsam mit Pfarrerin Eilice Neuland aus dem Pfarrbereich Holzthaleben gestalten.

Mit Pfarrer Dirk Sterzik übernimmt ein einstiger Militärseelsorger an den Standorten Bad Salzungen und Sondershausen in Vertretung für Pfarrer Freudenberg die Kirchengemeinden Allmenhausen, Rockstedt und Rockensußra. Ebenso wird Dirk Sterzik Religionsunterricht im Kirchenkreis übernehmen, vorerst für ein Jahr. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit der neuen Geistlichen in ihren Pfarramt und ich wünsche mir ein gutes Miteinander und Zusammenwachsen der neuen Kirchengemeinde Helbe-Notter“, sagte der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen Kristóf Bálint. Mit dem Gottesdienst in Ebeleben wurde am Sonntag auch der Zusammenschluss mehrerer Kirchengemeinden offiziell in einem Festakt begangen. Die Region „Helbe-Notter“ wird künftig die Pfarrbereiche Körner-Menteroda, Ebeleben, Schlotheim und Holzthaleben umfassen. Zum Stamm der Mitarbeiter werden nach Auskunft des Kirchenkreises die Pfarrer Sebastian Kropp (Körner-Menteroda), Pfarrer Frank Freudenberg (Schlotheim, heuer mit halben Dienstauftrag), Pfarrer Dirk Sterzik, die Pfarrerinnen Katharina Freudenberg und Eilice Neuland (Holzthaleben) zählen. Mit Ihnen bilden die Gemeindepädagogin Vanessa Jüngling und Kantor Rüdiger Löwer das Team der Hauptamtlichen. Mit einem gemeinsamen Kanon wurde auf die Verbindung der Kirchengemeinden eingestimmt „Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn...“ Die Kirchenchöre aus Schlotheim, Körner und Holzthaleben sorgten für den richtigen Klang in der Kirchenhalle von St. Bartholomäus in Ebeleben.