Neue Stiftung soll Museumsschätze nicht antasten

Schätze wie die berühmte Goldene Kutsche sollen auch dann in Sondershausen bleiben, wenn das Schlossmuseum an eine Thüringer Stiftung übergeht.

Die Kulturschätze der alten Residenzstadt sollen in Sondershausen bleiben. Nur unter dieser Bedingung kann Museumsleiterin Carolin Schäfer sich vorstellen, die Bestände des Sondershäuser Schlossmuseums in eine neue Stiftung einzubringen, die sich um Schlösser und Museen in Thüringen kümmern soll. Von den Plänen dafür weiß sie allerdings auch nur vom Hörensagen.