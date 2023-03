Neue Termine für Kleintierbörse in Heldrungen

Heldrungen. Der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen bietet im März und April jeweils eine Kleintierbörse an.

Die nächsten Termine für die Kleintierbörse in Heldrungen stehen fest. Am Samstag, den 11. März und den 9. April, lädt der Rassegeflügelzuchtverein Heldrungen wieder in der Zeit von 8 bis 12 Uhr in die Ausstellungshalle ein. Tauben, Kaninchen, Hühnergeflügel und Ziergeflügel können getauscht und verkauft werden, heißt es in der Mitteilung. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden. Der Geflügelhof Schaumberg ist wieder vertreten.