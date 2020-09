Thüringenhausen. In der Stichwahl siegt er mit 36 zu 24 Stimmen gegen Christian Weber.

Neuer Bürgermeister in Thüringenhausen

Wilfried Karlstedt (parteilos) ist der neue Ortsteilbürgermeister von Thüringenhausen. Weil es in dem Ebelebener Ortsteil für die Bürgermeisterwahl am 6. September keine Kandidaten gegeben hatte, konnten die Einwohner ihren Wunschkandidaten auf dem Stimmzettel notieren. Da kein Wunschkandidat die nötige Mehrheit erreichte, gab es am Sonntag eine Stichwahl.