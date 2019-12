Neuer Glanz für altes Fenster

Im August hatte Glasrestauratorin Nicole Sterzing aus Drei Gleichen (Landkreis Gotha) das Spitzbogenfenster an der Westseite der Trinitatiskirche ausgebaut und restauriert in ihrer Werkstatt. Der Zustand war desolat, mit großer Sorgfalt musste der Ausbau vonstatten gehen. Die bunte Bordüre des Fensters stammt aus dem Jahre 1892 und konnte vollständig erhalten werden. Die Rechteckverglasung im inneren des Fensters wurde letztmalig 1949 erneuert, das belegen Rechnungen aus dem Kirchenarchiv. Viele dieser Farbgläser waren brüchig und mussten ersetzt werden. Ebenso wurden große Teile des Bleinetzes ausgetauscht. Gemeinsam mit dem Steinmetz Sebastian Felke, der sich um die Randbereiche und Befestigungen im Mauergestein kümmerte und Restaurator Ulrich Kruse, der die farbliche Angleichung vorgenommen hatte, wurde das Kirchenfenster ein Gesamtkunstwerk. Im kommenden Jahr soll voraussichtlich das zweite Westfenster restauriert werden. Das ist um so wichtiger, da sich dahinter die wertvolle Hey-Orgel aus dem Jahre 1680 befindet.