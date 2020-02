Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Klub in Sondershausen öffnet am Freitag

Der neue Jugendtreff mitten in Sondershausens Innenstadt öffnet am Freitag erstmals seine Türen. Die Stadt stellt drei Räume in einem einstigen landen an der Seitenstraße vom Boulevard mit Hilfe der städtischen Wohnungsgesellschaft Wippertal Kindern und Jugendlichen zur Verfügung und stiftet zudem Einrichtungsgegenstände bereit. In den vergangenen Wochen hatten sich die ersten Jugendlichen mit dem Stadtjugendpfleger Andy Flehmig hier ausgetobt und die Räume hergerichtet. Zweimal die Woche an den Nachmittagen soll die Tür dort künftig offen stehen. Zunächste werde Andy Flehmig die Betreuung übernehmen. Später sollen der Klub von den Kindern und Jugendliche in Eigenregie geführt und Veranstaltungen angeboten werden. Das Am Freitag um 15 Uhr ist nun offiziell Einweihung für den neuen innerstädtischen Jugendtreff.