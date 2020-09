Oberstleutnant Daniel Michael Faul (links) übernimmt das Kommando für das Ausbildungsbataillon in Sondershausen.

Sondershausen. Oberstleutnant Faul tritt Dienst beim Ausbildungsbataillon an.

Neuer Kommandeur in Sondershausen

Oberstleutnant Daniel Michael Faul ist der neue Kommandeur des Feldwebel- und Unteroffizieranwärter-Bataillons 1 in Sondershausen. Er übernahm die Führungsverantwortung am Freitag im Rahmen eines Appells in der Karl-Günther-Kaserne.