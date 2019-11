Michael Blaszcyk ist ab 1. Februar 2020 neuer Militärpfarrer in Sondershausen. Bislang ist er als Pfarrer in Bleicherode tätig.

Neuer Militärpfarrer

Sondershausen. Pfarrer Michael Blaszcyk wird neuer Militärpfarrer in Sondershausen. Am 1. Februar tritt er seinen Dienst beim evangelischen Militärpfarramt in der Karl-Günther-Kaserne an. Das Militärpfarramt ist nach Angaben der Bundeswehr zuständig für die Standorte Sondershausen, Bad Frankenhausen, Blankenburg, Halberstadt und Mühlhausen.

Michael Blaszcyk ist derzeit als Pfarrer im Pfarrbereich Bleicherode und als Diakoniepfarrer für den Kirchenkreis Südharz tätig. Auf der Herbstsynode des Kirchenkreises Südharz am Samstag, 16. November, wurde er verabschiedet.