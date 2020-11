Neuer Trend: Grabsteine, die an ein früheres Hobby oder den Beruf erinnern

Nein, eine Krise der Bestattungskultur sieht David Kaiser nicht. „Aber einen tiefgreifenden Wandel bei fast allen Aspekten, auch und gerade bei den Grabsteinen", sagt der Chef der Kyffhäuser Natur- und Werkstein GmbH aus Bad Frankenhausen. Und wer auf die damit verbundenen neuen Trends und mitunter ausgefallenen Bedürfnisse nicht eingehe, habe es nicht nur in der Steinmetz-Branche schwer.

Den Trend zur Urne bekommen auch die Grabmal-Hersteller zu spüren. „90 Prozent unserer rund 300 Steine pro Jahr sind für Urnen-Gräber", überschlägt Kaiser. Heißt: Nur 30 Stück entfallen auf die meist aufwendigeren, teureren Doppelgrabsteine für Erdbestattungen. „Vor 15, 20 Jahren hielt sich das noch die Waage", sagt Kaiser.

Ein fester Platz zum Trauern, aber dem eigenen Stil angepasst

Friedwald-, anonyme oder Seebestattungen seien allerdings doch nicht jedermanns Sache. „Die meisten Leute wollen einen festen Platz zur Trauerbewältigung, zum Innehalten. Mit Stein oder Grabplatte, noch“, so der 43-Jährige. Doch auch hier gibt es einen markanten Trend: „So individuell, wie die Leute gelebt haben, wollen sie auch ruhen. Oder die Angehörigen wünschen das“, sagt Kaiser.

Grabstein mit Swarovski-Steinen verziert

„Wir haben im Jahr kaum noch zwei Steine, die gleich aussehen“, weiß der Firmenchef. „Und das, obwohl wir im ländlich-kleinstädtischen Raum leben, eine relativ konservative Kundschaft haben.“ Das klassische Modell - schwarzer Stein mit goldener Schrift - ist out. Zweifarbig sei im Trend, dunkelblau-weiß, schwarz-weiß.

Zum Teil kombiniert mit Edelstahl, mit eingelassenen Buntglaskugeln, mitunter beleuchtet. Gewagt aufgesägt. Mit Swarovski-Steinen verziert - die schimmernde Sterne symbolisieren. Auch das Stein-Material variiert extrem: Granit, Sandstein, Basalt, Kalkstein, Porphyr, Schiefer, Marmor, Naturstein... selbst exklusives versteinertes Holz aus Australien wartet auf dem Hof in der Bahnhofsstraße darauf, ein Grabmal zu werden.

Kundenwünsche werden individueller

Das Individuelle zeigt sich aber auch und vor allem im Eingravierten: Kaiser hat schon Fotos auf den Stein gebracht, die den Verstorbenen als Motorrad-Biker oder Quad-Fahrer zeigten. Eingelaserte Landschaftsfotos liegen ebenfalls im Trend. Ein Fußball, schicke Schuhe oder ein Fisch zeigen die Leidenschaft zu Lebzeiten als Kicker, Tänzerin oder Angler.

Mancher möchte einen QR-Code auf dem Stein, der Spaziergängern per Handy-Scan Infos über den Verstorbenen geben. Ein Bergmann erhielt eine eingravierte Grubenlampe als Innungszeichen. Bei einem Korbmachermeister sieht der Stein aus wie ein Weidenbehältnis. Kaiser: „Zu 99 Prozent können wir die Kundenwünsche erfüllen.“

Das Individuelle ist aber nur möglich, weil sich die Arbeit extrem gewandelt hat: Früher habe ein Steinmetz lediglich zwei verschiedene Schriften benutzt, heute werden über 20 verwendet. Einst genügten Rose, Kreuz, Palmwedel als Elemente, heute muss es oft ein großflächiges Foto sein. Das alles läuft nun allerdings über computergesteuerte Maschinen, die nach CNC-Programmen sandstrahlen und lasern. Der Meißel per Hand wird nur noch angesetzt, wenn auf einem alten Stein zum Beispiel ein zweiter Name ergänzt wird.

In der Krisenzeit darf der Grabstein bei vielen teurer sein

Der vom Kunden ausgewählte und von der Firma bestellte Stein wurde zuvor vom Großhandel angeliefert. Er stammt meist aus dem Himalaja, aus Brasilien, Spanien, aus den Alpen in Italien oder aus Norwegen. Selbst die europäischen werden in China oder Indien geschnitten und poliert.

Kaiser und seine sechs Mitarbeiter, die zudem Fensterbänke, Treppen und Steinverkleidungen herstellen, gravieren ihn dann, schneiden dazu Sockel sowie Einfassung und stellen ihn fachgerecht auf. Und trotz der langen Wege: Der Stein steht in 90 Prozent der Fälle bereits zur Urnenbeisetzung.

Corona hat sich auch auf die Branche ausgewirkt

So ein Stein hat seinen Preis: für Urnengräber zwischen 1500 und 4000 Euro, Doppelgrabsteine fangen bei 4000 aufwärts an. Doch es gebe immer eine Lösung: Im Vorjahr kam ein 17-jähriger Schüler, dessen Vater gestorben war. Kaiser: „Er hatte nur wenig Geld, war einziger Hinterbliebener.“ Man habe einen alten Grabstein aus Lausitzer Granit für 500 Euro aufbereitet. „Auch das sah gut aus.“ Corona habe sich, so Kaiser, auch auf die Branche ausgewirkt: Obwohl die Todeszahlen insgesamt nicht stiegen, wuchs bei vielen der Umsatz. „Die Leute lassen sich in dieser Krisenzeit das Grab mehr kosten.“ Warum das so ist? Kaiser zuckt angesichts des Phänomens mit den Schultern: „Das ist ein Fall für Soziologen oder Ökonomen!“

Dies sichert aber Arbeitsplätze in einer Branche, die Nachwuchskräfte sucht. Denn die Arbeit ist, so Kaiser, hart und an den Maschinen oft laut. Täglich müssten tonnenschwere Lasten bewegt werden. Aber der Beruf ist abwechslungsreich - was auch die Trends beweisen.

