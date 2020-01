Kyffhäuserkreis. Der Kreisverband der Behinderten begeht in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Vorstand beim Verband der Behinderten

Einen neuen Vorstand hat der Verband der Behinderten im Kyffhäuserkreis am Samstag gewählt. Viele Mitglieder hatten sich dazu eingefunden, berichtet Dorothea Kieper. Da die Vorsitzende des Kreisverbands, Heidi Meister, länger erkrankt war, hatten Elfie Reichhardt und Undine Gräfe ihre Arbeit übernommen. Dafür dankte ihnen Frau Meister. Im Rechenschaftsbericht worden viele Aktivitäten und Informationsveranstaltungen aufgeführt. Das Spezialfahrzeug für die Behinderten habe schon rund 400.000 Kilometer zurückgelegt, allein im Jahr 2019 waren es 33.000 Kilometer. Es müsse damit gerechnet werden, das bald ein neues Auto gebraucht wird. Das sei, weil es ein Spezialfahrzeug sein muss, natürlich mit hohen Kosten verbunden. Sponsoren werden daher gebraucht, berichtet Dorothea Kieper.

Als Vorsitzende kandidierte erneut Heidi Meister, kündigte aber bereits an, dass auf längere Sicht ein neuer Vorsitzender für den Verband nötig sein werde. Heidi Meister sei einstimmig wieder gewählt worden. Zum weiteren Vorstand gehören: Elfie Reichhardt, Ute Steinmetz und Hans-Joachim Katzmann und als Beisitzer Christoph Weise, Edeltraudt König und Elke Tettenborn. In die Revisionskommission wurde einstimmig gewählt: Elke Rasch, Dorothea Kieper und Manfred Brandel. Als Vertreter in den Landesvorstand des Behindertenverbandes wurde Christoph Weise gewählt.

In diesem Jahr begeht der Verband sein 30-jähriges Bestehen. Viele weitere Vorhaben machen das Leben mit dem Behindertenverband abwechslungsreich und interessant. Dazu sollte man wissen, auch nicht behinderte Menschen können das Leben im Verband mitgestalten, so Dorothea Kieper.