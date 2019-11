Sondershausen. Stadt finanziert einen neuen Mannschaftstransportwagen für die freiwilligen Feuerwehren in Sondershausen.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Einen neuen Mannschaftstransportwagen für die freiwilligen Feuerwehren wird die Stadt finanzieren. Das hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung dieses Jahres beschlossen. Die Mittel werden im Vermögenshaushalt noch von diesem Jahr umgeschichtet. 30.000 Euro werden aus der Maßnahme Flächennutzungsplan, die verschoben wurde, umgeschichtet, heißt es in der Beschlussfassung.

Für die Beschaffung des Mannschaftswagens hatte der stellvertretende Stadtbrandmeister Mike Grambs geworben. Von den 26 Fahrzeugen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Sondershausen seien sieben gebraucht beschafft worden, sechs stammten noch aus DDR-Zeiten, sechs seien vom Landkreis finanziert worden. Nur sieben Fahrzeuge habe die Stadt Sondershausen in den vergangenen 30 Jahren neu beschafft, zählte Grambs auf. Auch aus diesem Grund wollte er noch einmal an den Stadtrat appellieren, den Mannschaftswagen zu beschaffen, damit die Feuerwehrleute über ordentliche Ausrüstung und Technik verfügen. Feuerwehrleute würden viel Freizeit in ihr Ehrenamt investieren, um im Notfall für andere dazusein.