Neues Rathaus nimmt bereits Form an

Lange Zeit zeugte nur der Bauzaun von Sanierung und Umbau des Rathauses in Sonderhausen. Dann schwebte im Januar das Gerüst für das Foliendach durch die Luft auf den neu gestalteten Innenhof. Und nun ließe sich jeden Tag beobachten, wie der Putz von der Außenfassade geschlagen wird. Neugierige Blicke aber gibt es in Zeiten von leeren Straßen und Wegen wegen Corona kaum noch.

Auch auf der Großbaustelle am Marktplatz ist das Virus präsent. Bauberatungen finden nur noch unter freiem Himmel statt und nicht mehr im Sitzen im Bauwagen, berichtet Karsten Schmidt, Architekt und Leiter der Rathaussanierung. Ausreichend Abstand müsse auch noch gewahrt werden. Jeder, der die Baustelle betrete, müsse sich zudem in eine Liste eintragen, Name und Firmenname hinterlassen, damit bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus die Kontakte nach vollziehbar wären. „Große Ausfälle bei den Baufirmen oder Lieferungen hat es zum Glück noch nicht gegeben“, sagt Schmidt. „Nur die Fenster werden später geliefert, weil bei der Firma so viele Mitarbeiter aufgrund von Kinderbetreuung und Quarantäne ausgefallen sind.“ Verzögerungen aber gehören zum Alltag und legen die Baustelle nicht gleich lahm.

Handwerker maauern Löcher zu

Im Ratskeller stehen Baugerüste. Die Handwerker mauern große Löcher zu. An anderen Stellen werden sie neue einschlagen müssen. 1,40 Meter sind die Wände im historischen Teil des Rathauses dick. Damit am Ende die ursprüngliche Fassade, wie sie der Baumeister des Markt-Ensembles Carl Scheppig angelegt hatte, zu sehen ist, müssen Fenster versetzt werden, erklärt Karsten Schmidt. Innen arbeiten Mitarbeiter von Pressbau Erfurt die alten Mauern auf. An vielen Stellen werden neue Natursteine gesetzt. Immer wieder finde sich hinter Verkleidungen beschädigte Mauer-Stellen.

Inzwischen könne man die Fortschritte beim Innenausbau jeden Tag sehen. „Alles was ich früher in den luftleeren Raum erzählt habe, kann man sich heute bei einer Besichtigung schon vorstellen“, sagt Schmidt. Der Fahrstuhlschacht ist fertig. Der erste von zwei neuen Treppenaufgängen steht. Der neue Dachstuhl am Gebäudeteil in der Burgstraße ist fertig und kann eingedeckt werden. Die Oberlichtverglasung für den Innenhof werde gerade eingebaut. In der Woche nach Ostern würden die Folienkissen für das Dach des Innenhofs kommen, berichtet der Bauleiter. Noch ist das Stahlkonstruktion für das Foliendach nur mit einer Plane versehen. Wegen der vielen Sturmwarnungen in den vergangenen Wochen hatte man schon Bedenken. Jeden Tag sei die Konstruktion kontrolliert worden, seien die Seile festgezurrt worden. Wasser beim Trockenbau wolle niemand.

Historische Details wieder sichtbar

Überraschungen gibt es auch zwei Jahre nach Beginn der Entkernung des Rathauses noch. Im ehemaligen Kassenraum soll die Stuckdecke erhalten werden. Dass das Zimmer einmal viel größer gewesen sein muss, zeigte sich, als man die Verkleidung an den Wände beseitigte. Ein morscher Balken, der nun noch durch einen Stahlträger ersetzt werden muss, kam zum Vorschein, aber Teile eines zweiten Stuckfeld an der Decke zeigten sich, berichtet Karsten Schmidt beim Rundgang.

Unverändert und nahezu unbeschadet ist allein in der restaurierte Rathaussaal geblieben. Durch Erschütterungen während der Bauarbeiten hätten sich kleine Risse an reich verzierten Wänden gebildet. „Ein bisschen Farbe und ganz viel putzen werden hier reichen“, so Architekt Schmidt.

Manches historische Details soll am Ende der Bauarbeiten im Sommer kommenden Jahres auch erstmals nach Jahrzehnten unter Putz und Tapete wieder zu sehen sein. In der ersten Etage, wo später wieder der Bürgermeister sein Büro haben wird, soll die historischen Wände mit ihren Malerarbeiten hinter Glas zu sehen sein. Im neu gestalteten Foyer bleiben an vielen Stellen alte Mauern sichtbar.

In der Moderne soll auch endlich die Technikausstattung im Rathaus ankommen. Die maroden Elektroleitungen waren auch ein Grund für die Sanierung des Baues gewesen. Im Technikraum hängen jedenfalls schon riesige orange Kabelstränge aus der Wand. Noch kann man von hier unten bis ins Dachgeschoss schauen. Später soll hier die Entlüftung eingebaut werden.

Rund fünf Millionen Euro soll der Rathausumbau kosten.