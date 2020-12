Nexö-Straße in Jecha bleibt über Winter Provisorium

Im bevorstehenden Winter müssen Anwohner der Martin-Andersen-Nexö-Straße und Autofahrer auf der Hauptverkehrsader durch Sondershausens Stadtteil Jecha mit einem Provisorium leben. Wenn der Trink- und Abwasserzweckverband Helbe-Wipper seine Kanalbauarbeiten im Abschnitt zwischen Katzenellenbogen und der ehemaligen Bahnbrücke demnächst abschließt, wird die Straßenoberfläche erst einmal nur behelfsmäßig befestigt. Das war von Karsten Kleinschmidt, dem Leiter des Sondershäuser Bauamtes, auf Nachfrage zu erfahren. „Diese Zwischenlösung bringt für die Betroffenen aber kaum merkliche Beeinträchtigungen mit sich“, versichert er. „Die Fahrbahn wird mit eine dünnen Bitumendecke geschlossen und ganz normal befahrbar sein.“

Im späten Frühjahr 2021 soll die Behelfsoberfläche wieder abgehobelt werden, so der Bauamtsleiter. Danach werde die Stadt den Abschnitt der Martin-Andersen-Nexö-Straße, in dem jetzt schon seit dem Sommer die Rohrleitungen für Ab- und Trinkwasser verlegt worden sind, komplett fertig sanieren lassen. Auch neue Nebenanlagen wie befestigte Fußwege und Grünstreifen sollen dann entstehen. Die Straßenbeleuchtung wird laut den bisherigen Plänen ebenfalls komplett erneuert.

Außerdem wolle die Stadt dort ihr Konzept umsetzen, mit dem Ordnung in das bislang eher willkürliche Abstellen von Autos entlang der Straße gebracht werden soll. Bislang parken in dem unsanierten Abschnitt Autofahrer auf teilweise unbefestigten Flächen neben der Fahrbahn. „Demnächst soll es dort befestigte Stellplätze mit vorgezeichneter Parkordnung geben“, kündigt der Bauamtschef, der gleichzeitig Ordnungsamtsleiter in der Stadtverwaltung ist, an.

Ursprünglich wollte die Stadt gleich im Anschluss an die Kanalarbeiten den Straßenabschnitt komplett sanieren lassen. Allerdings wartete die Bauverwaltung mehr als ein halbes Jahr lang vergeblich auf Fördermittel vom Land, blickt Kleinschmidt zurück. „Wir haben unseren Bedarf schon im März angemeldet.“ Erst im Oktober sei die Bestätigung eingetroffen, dass der Freistaat das Projekt unterstützen will. Das heißt aber nicht, dass sofort Geld fließt. „Wir müssen nun die Förderanträge mit den konkreten Vorhaben und den dafür benötigten Mitteln einreichen“, erklärt Kleinschmidt. Das müsse bis Ende Januar geschehen. Kleinschmidt hofft, dass danach die Fördergelder wirklich im Frühjahr zur Verfügung stehen.

Ohne die Zuschüsse aus dem Paket zur Erneuerung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur kann die Stadt Sondershausen die Sanierung dieser Straße nicht bezahlen. Allein für den jetzt geplante Abschnitt wird mit Kosten von mehr als 650.000 Euro gerechnet. Die neuen Straßenlampen, Parkflächen und Gehwege seien in diesem Preis immerhin schon inbegriffen, hebt Kleinschmidt hervor. Wie viel davon das Land letztendlich übernimmt, sei noch nicht genau zu beziffern. Bis zu 90 Prozent könne die Förderung betragen. Das hänge auch davon ab, wie hoch der Anteil ist, den früher die Anwohner über Straßenausbaubeiträge hätten tragen müssen. Diese Summe gleiche das Land in jedem Fall zu 100 Prozent aus, seit die Kommune die Ausbaubeiträge nicht mehr erheben darf.

Unabhängig davon, wie sich Stadt und Land am Ende die Kosten teilen, kann die Kommune bereits jetzt mit der Sanierung starten, ohne die Förderung zu gefährden. Die Erlaubnis vom Freistaat dafür liege vor, so Kleinschmidt. Trotzdem werden vor März 2021 keine Straßenbaumaschinen in der Nexö-Straße rollen. Jetzt werde gerade begonnen, die Arbeiten auszuschreiben, erklärt der Bauamtsleiter. Bis das Vergabeverfahren abgeschlossen sei, habe das neue Jahr längst begonnen.