Kyffhäuserkreis. In Sondershausen bleiben am Montag Landratsamt und Touristinformation geschlossen. In Artern öffnet die Außenstelle des Landratsamtes nicht.

Nicht alle Ämter öffnen am Rosenmontag

Aufgrund der Rosenmontagsfeierlichkeiten am 24. Februar sind folgende Ämter geschlossen: In Sondershausen bleibt die Touristinformation wegen Absperrung des Marktplatzes für den Rosenmontagsumzug geschlossen. Das Bürgerbüro der Stadt Sondershausen ist besetzt. Die Stadtverwaltung weist aber daraufhin, dass es zu Einschränkungen durch den Umzug beim Zugang zum Bürgerbüro kommen könne.

Das Landratsamt des Kyffhäuserkreises, auch die Außenstellen in Sondershausen und Artern, sind geschlossen. Auch der Bürgerservice und die Zulassungsstelle sind an diesem Tag nicht geöffnet. Im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Kyffhäuserkreises in Sondershausen werden trotz der Betriebsschließung aber die Trichinenuntersuchungen stattfinden. Allerdings sollten laut Landratsamt veränderte Untersuchungszeiten des Trichinenuntersuchungslabors für die Schlachtplanung und die Untersuchung von Wildschweinproben beachtet werden: Die Annahme von Trichinenproben am 24. Februar erfolge ausschließlich von 7 Uhr bis 11 Uhr in Sondershausen, Edmund-König-Straße 7. Die Untersuchung erfolge ab 9 Uhr. Proben, die nach 9 Uhr im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in Sondershausen eintreffen, werden laut Mitteilung erst am 25. Februar untersucht.

Die Kompostieranlage in Allmenhausen sei von der Betriebsschließung indes nicht betroffen, erklärte das Landratsamt.