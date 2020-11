Nicht nur Kraniche im Fokus

Von den 35.000 Kranichen, die diesen Herbst am Helme-Stausee gerastet haben, sind noch 2000 bis 3000 vor Ort. Einzelne Trompetenrufe im Novembernebel. Die meisten der „Glücksvögel“ sind schon in den warmen Süden gezogen. Auch in der Naturschutzstation Numburg am Südufer, von der aus die Tiere durch Besucher beobachtet und von Ornithologen gezählt werden, zieht Ruhe ein. „Nach einem in doppelter Hinsicht turbulenten Jahr“, sagt Helga Bauersfeld seufzend.

Erstens, natürlich: Corona. Kaum Einnahmen, weil viele Veranstaltungen, auch die mehrfach ausgezeichneten Naturbildungstage für Schulklassen, ausfielen. „Und zweitens waren wir öffentlich in Misskredit geraten – das kostet Energie und Nerven“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins Numburg. Der Grund für die Unruhe hat mit den Vögeln zu tun. Mit der hochfliegenden Idee eines Kranich-Informationszentrums auf dem Anwesen der Numburg.

Gemeinsam für die Naturschutzstation Numburg: Fördervereinschefin Helga Bauersfeld (rechts), ihre Tochter Sarah und Naturschützer Wolfgang Sauerbier, langjähriges Vorstandsmitglied. Foto: Michael Voß

Umbaupläne von kleiner Gruppe sorgen für Misstöne

Dies sei, ohne Absprache mit dem Vorstand, von drei Mitgliedern aus Sachsen-Anhalt forciert worden. Mit Plänen für einen Busshuttle, eine asphaltierte Zufahrt, massive Umbauten für Cafeteria und Büroräume ... Das ging laut Bauersfeld seit 2018 mit anmaßenden Kontakten zu Behörden einher, auch mit Schmähschriften, Aktionen gegen das Grundstück. „Ja, auch Mobbing war dabei“, so Bauersfeld.

Ziel der kleinen Gruppe sei es, den in der Bevölkerung populären Kranich noch stärker in den Fokus zu stellen. „Auch mit der Absicht, aus dem Zug- einen Brutvogel am Stausee zu machen“, so die Kelbraerin. Heißt: Bisher wurde der Wasserstand im Herbst und Winter abgesenkt, um dem Kranich als Durchreisendem gute Bedingungen zu bieten. Künftig müsste er dauerhaft niedrig gehalten werden.

„Kelbra lebt aber vom Stausee, ganz besonders der Campingplatz und die Gastronomie“, so Bauersfeld. „Was soll denen ein Sumpf nützen?“ Schon nach der saisonalen Absenkung des Pegels hätten einige Segler ihre Boote verkauft. „Man kann doch nicht eine Tiergruppe gesondert fördern und dafür alles andere über den Haufen schmeißen“, springt ihr Wolfgang Sauerbier bei. Die Brutplätze in Norddeutschland und der Bestand des Kranichs seien sicher. Was nützen hier zwei, drei Paare?, fragt der Naturschützer aus Bad Frankenhausen. „Das ist artenschutzrechtlich nicht relevant.“

Der 69-Jährige baute die Numburg-Station ab 1967 am damals aus Hochwasserschutz-Gründen neu geschaffenen Stausee maßgeblich mit auf. Solch eine Bevorzugung verstoße gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, den sich der Förderverein auf die Fahne geschrieben hat. Er hat 42 institutionelle Mitglieder – von den Schmetterlings- und Insektenforschern, Vogelkundlern, Fledermausforschern, über die Geologen, Botaniker bis hin zum Streuobstwiesenverein und den Höhlentauchern, welche die Numburg-Höhle erforschen. „Sie wirken unter einem Dach zusammen wie eine große Familie“, vergleicht Sauerbier, der lange im Vorstand arbeitete und sich nun als Mitglied einbringt.

Der Stausee und die Umgebung bis Badra seien ein Hotspot für viele, völlig unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten. Das dürfe man nicht mit einem massiven Eingriff gefährden. Als Beispiele verweist Sauerbier auf sein Spezialgebiet Fledermäuse: Die Numburg-Gebäude beherbergen das nördlichste Vorkommen der Kleinen Hufeisennase. Die seltene Rauhaut-Feldermaus hat hier eine ihrer nur zwei Wochenstuben in der Region. „Wie würden diese die Umbauten überstehen?“, fragt er. Und schon durch das saisonale Pegelabsenken hätten die Populationen an Muscheln und Schilfbewohnern gelitten.

Das alles sorgte für Kontroversen. Helga Bauersfeld, die den Verein seit zehn Jahren leitet, dachte ans Hinwerfen. Doch auf der Mitgliederversammlung im Sommer wurde die 62-Jährige mit großer Mehrheit wiedergewählt. „Vermutlich meine letzte Amtszeit.“ Das Trio aus Sachsen-Anhalt wurde indes ausgeschlossen. Doch die Chefin glaubt, dass der „Knatsch“ damit noch nicht ausgestanden ist und die Ex-Mitglieder ihre Vision über den Nabu Sachsen-Anhalt und dortige Ministerien weiter im Spiel halten. Die Numburg aber sei, betont Bauersfeld, nun mal eine Thüringer Liegenschaft.

Verein will Artenvielfalt am See erhalten

„Die Arbeit gemeinsam qualifizieren, nicht intensivieren. Die Artenvielfalt erhalten“, so soll das Motto des Vereins nun heißen. Rückhalt für den Kurs spürt die Chefin in dem idyllischen Zipfel an der Landesgrenze von Behörden aus dem Kyffhäuserkreis, dem Kreis Nordhausen, auch von Kommunen „nebenan“ in Sachsen-Anhalt.

Der Kranich, den diese Saison gut 3000 Besucher, sogar aus Frankreich und Holland, bewunderten, bleibe Bestandteil. Auch nächstes Jahr, so Corona es zulässt, werde es geführte Wanderungen geben. Feste Ausstellungen sind in Räumen am Campingplatz und im Schloss Auleben geplant. „Aber: Wir sind nicht nur der Kranich“, merkt Bauersfeld an.

Übrigens: Auch Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) besuchte vor kurzem die Station. Ursprüngliches Ziel: der Kranichzug. „Doch sie hat lange bei den Fledermäusen und den Höhlentauchern verweilt, war offenbar von der Vielfalt beeindruckt“, erinnert sich Wolfgang Sauerbier, der die Exkursion begleitete. Da waren die „Glücksvögel“ für die Politikerin nur noch ein Detail im Mosaik. Wenn auch ein schönes.