Noch keine Idee für Würdigung des Ehrenamts in Sondershausen

Die Ehrenamtsgala war bereits im vergangenen Jahr abgesagt worden. Eine andere, zeitgemäße Form der Würdigung zu finden, wollte die Stadt anstoßen. Aufgrund der Pandemie sei das in diesem Jahr nicht gelungen. In der nächsten Kulturausschusssitzung im Februar soll darüber diskutiert werden, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) an.