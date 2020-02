Mit einer vertonten Dia-Schau über eine Reise an der norwegischen Küste entlang gastieren Fotojournalist und Opernsänger Thomas W. Mücke und seine Frau Nina in Sondershausen

Sondershausen. Norwegens als Reiseland stellt der Bildautor Thomas W. Mücke am Samstag in Bildern und mit Musik in Sondershausen vor.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Norwegen in schönen Bildern

Über ein Land, wo man noch so richtig die Natur atmen hört, wollen Opernsänger und Bildjournalist Thomas W. Mücke sowie seine Frau Nina aus Berlin in ihrer Multimediashow über Norwegen am 28. Februar um 19.30 Uhr im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen berichten. Brillante Dia-Aufnahmen kombiniert mit faszinierender Musik werden dargeboten, heißt es in der Ankündigung von Thomas Mücke.

Das reiselustige Ehepaar beschreibe Situationen in denen man nicht nur berauscht sei vom Rauschen der riesigen Wasserfälle, sondern auch von den längsten und tiefsten Fjorden der Welt, von einer Gletschertour über das Blaueis, von einer Schiffsreise mit der Hurtigroute über den Polarkreis auf die Lofoten von einer Wanderung auf den höchsten Berg Norwegens, dem Galdhöppigen,

BKM-Schulen:

Drei Schulen betreibt die Gruppe im Landkreis mit der Freien Gemeinschaftsschulen in Sondershausen und in Heldrungen sowie der Freien beruflichen Schule in Heldrungen.

In den Erweiterungsbau werden rund 1,6 Millionen Euro investiert.

Derzeit besuchen 86 Mädchen und Jungen die Bildungseinrichtung im Sondershäuser Ortsteil Jecha. In Heldrungen sind es an der Gemeinschaftsschule 136. Für den Besuch der Schule müssen im Monat 175 Euro gezahlt werden.

oder etwa von einem Flug mit dem Hubschrauber, angeseilt bei offener Tür, über das ewige Eis. Gleichermaßen überschüttet mit Schönheit und Kultur werde man in Oslo mit den vielen Parks und noch mehr Museen, ob in Bergen, dem ehemaligen nördlichen Zentrum der Hanse, oder etwa Trondheim mit der imposanten Krönungskirche Nidaros. Und wenn all das zu aufregend war, dann werde der Puls wieder ruhiger schlagen in der Weite und Stille Lapplands.