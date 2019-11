Die Novalis-Diakonie ist der einzige Bewerber für die Bewirtschaftung und den Betrieb der Bebraer Teiche, bestätigte Bürgermeister Steffen Grimm (pl) im Gespräch mit TA. Die Stadt hat den Badebetrieb für das kommende Jahr neu ausgeschrieben.

In der jüngsten Hauptausschusssitzung hatte der Wohlfahrtsverband mit Sitz in Ebeleben sein Konzept vorgestellt und die Fragen der Ausschussmitglieder beantwortet, so Grimm. In der kommenden Ausschusssitzung sei dann die Beschlussempfehlung geplant, beschreibt Grimm den weiteren Zeitplan. Allerdings erfolgt dies in nicht-öffentlicher Sitzung. Im Stadtrat werde am 28. November dann darüber entschieden, ob die Diakonie den Zuschlag erhält.

Zum Konzept wollte sich Grimm nicht äußern. Bei der Diakonie war am Dienstag Geschäftsführer Clemens Schlegelmilch nicht zu erreichen. Die Novalis-Diakonie ist in der Behindertenhilfe, der Altenhilfe und Pflege aktiv und betreibt an mehreren Standorten im Kyffhäuserkreis und dem Landkreis Sömmerda Pflegeheime, Beratungsdienste und Angebote für betreutes Wohnen.

Für die öffentliche Betreibung des Bades und der Badeaufsicht bietet die Stadt nach Vorlage eines Finanzierungsplans eine Beteiligung an den Bewirtschaftungskosten an.

Der Kyffhäuserkreisverband des DRK, der das Bad fünf Jahre lang betrieben hat, erhielt einen Zuschuss von 30.000 Euro im Jahr. Am Ende aber hätten der Zuschuss, die ehrenamtlichen Leistungen sowie die Einnahmen aus dem Bad und der Bungalowvermietung nicht mehr ausgereicht, um den Badebetrieb zu gewährleisten, hatte das DRK erklärt und den Vertrag gekündigt.

Sollte der Stadtrat sich nicht für das Angebot der Novalis-Diakonie entscheiden, dann werde sich die Stadt weiter bemühen, um den Badebetrieb auch im kommenden Jahr im Naturbad in Bebra zu ermöglichen, sagte Steffen Grimm.

Neben dem Angebot der Diakonie liegt der Stadt ein weiteres Konzept vor. Possenbetreiber Philipp Jahn will das etwa 12 Hektar große Areal allerdings kaufen und touristisch erschließen. Die Sondershäuser sollen weiterhin im See baden können, aber ohne offiziellen Badebetrieb. Der See soll eine Badestelle werden, an der kein Eintritt kassiert wird. Die Wasserqualität muss dennoch überprüft werden. Ein Seebis-tro, Campingplatz und neue Übernachtungsmöglichkeiten in kleinen Häusern und auf dem See sieht Jahns Konzept ebenfalls vor. An diesem halte er nach wie vor fest, erklärte Philipp Jahn. „Wir verfügen über Erfahrung sowohl im touristischen Bereich als auch beim Betrieb des Bades.“ Das Bad wurde von den Jahns bereits zehn Jahre lang betrieben. Der Stadt würde man ein Rückkaufrecht einräumen und es wäre auch kein Zuschuss mehr notwendig, so Philipp Jahn.