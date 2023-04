Novalisritt und Einweihung des Anbaus im Kinderhaus in Grüningen

Grüningen. In Grüningen wird zur Veranstaltung zu Ehren des Dichters Friedrich von Hardenberg geladen. Auch Kutschfahrten, Kinderschminken und andere Überraschungen sind geplant.

„Für die Bewohner ist es ein Höhepunkt des Jahres“, sagt Karina Krausholz von der Novalis-Diakonie. Gemeint ist der Novalis-Ritt, der sich im Laufe der Jahre zu einer festen Tradition etabliert hat und das Pflegeheim „Schloss Sophie von Kühn“ im Greußener Ortsteil Grüningen zum Ziel hat.

In diesem Jahr findet er am Dienstag, 2. Mai, statt. Hintergrund des Novalis-Ritts ist, dass der Dichter und Philosoph Friedrich von Hardenberg – auch unter dem Namen Novalis bekannt – vor mehr als 200 Jahren über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren regelmäßig die Strecke von Bad Tennstedt nach Grüningen auf dem Pferd zurücklegte, um dort seine Braut Sophie von Kühn zu besuchen.

Greußener Schule trägt den Namen des Dichters

Maßgeblichen Anteil an der jährlich stattfindenden Veranstaltung hat Familie Hagen aus Niederbösa mit ihrem „Gestüt an der Hainleite“. Sie kümmert sich um alles, was die Reiterei anbelangt. „Die Tradition des Novalis-Ritts haben wir auch ihr zu verdanken, die Familie ist sehr engagiert und betreibt einen riesigen Aufwand“, betonte Krausholz. An der Organisation beteiligt sich zudem die Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Greußen, die den Namen „Friedrich von Hardenberg“ trägt.

Auf ihrem Weg nach Grüningen machen die Novalis-Reiter auch wieder Station vor der Greußener Bildungseinrichtung, wo sie von Schulleiter Jürgen Ludwig und den Schülerinnen und Schülern empfangen werden sollen. Letztere sind es auch, die am Nachmittag die Bewohner des Pflegeheims „Schloss Sophie von Grün“ und deren Gäste mit einem Programm erfreuen wollen, informierte Karina Krausholz.

Das „Schloss Sophie von Grün“ ist das Ziel des Novalis-Ritts. (Archiv) Foto: Timo Götz

Vor dem Pflegeheim in Grüningen würden die Reiter gegen 12 Uhr erwartet. Hier werde dann Novalis seiner Sophie einen Blumenstrauß überreichen. Im Anschluss gibt es auf dem Schlossgelände – bei schönem Wetter solle die Veranstaltung auf jeden Fall im Freien stattfinden – Kaffee und Kuchen. Um die Verpflegung der Reiter und Gäste kümmert sich Hausleiterin Gudrun Knoch mit ihrem Team. Zudem solle es Leckeres vom Grill geben. Dafür habe man aus dem „Haus Jona“ in Freienbessingen, dass ebenfalls der Novalis-Diakonie angehört, 250 Rostbratwürste aus der eigenen Schlachterei geordert.

Bei einem weiteren Höhepunkt an diesem Tag handelt es sich um die offizielle Einweihung des Anbaus vom Kinderhaus Grüningen. Es befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Pflegeheims und bietet nach der Fertigstellung des Anbaus nun 40 statt bisher 26 Kindern einen Betreuungsplatz. Die Einweihung solle um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst, gehalten von Pfarrer Reinhard Süpke, beginnen. „Natürlich können die Eltern die Räumlichkeiten besichtigen“, lädt Karina Krausholz ein.

Darüber hinaus wolle man am Nachmittag für Kinder, Eltern und Senioren Kutschfahrten anbieten. Dabei sollen zwei Kutschen zum Einsatz kommen. Zum Programm am Nachmittag gehören aber auch die Aufführung eines Puppentheaters und Kinderschminken. Zur Freude aller kleinen Besucher soll es auch einen Eiswagen geben.