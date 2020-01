Kyffhäuserkreis. Kinderärztin in Sondershausen geht in Ruhestand. Kassenärztliche Vereinigung sucht per Ausschreibung einen Nachfolger.

Nur noch ein Kinderarzt im Westkreis

Seit dieser Woche müssen sich viele junge Eltern in Sondershausen einen neuen Kinderarzt suchen. Dabei bleibt ihnen allerdings keine Wahl, wenn sie keine langen Fahrten für jeden Arztbesuch in Kauf nehmen wollen. Wenn Brunhilde Jahn Ende nächster Woche ihre Praxis in der Stadt schließt, gibt es im gesamten Westteil des Kyffhäuserkreises lediglich einen Kinderarzt. Ab 1. Februar praktizieren im gesamten Landkreis nur noch drei Kinderärzte. Der einzige Experte für Kinder und Jugendmedizin im Westkreis hat seine Sprechstunden zudem auf zwei Orte verteilt. Er behandelt seine jungen Patienten abwechselnd in den Medizinischen Versorgungszentren vom Klinikbetreiber KMG in Greußen und Sondershausen.

Erst im vergangenen Jahr hatte der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin das Medizinische Versorgungszentrum in Bad Frankenhausen verlassen. Einen Nachfolger hat die Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche als Betreiber des Versorgungszentrums nicht gefunden. Mit Brunhilde Jahn geht nun eine weitere Kinderärztin in den Ruhestand. Auch in Artern bemüht sich die Stadt bereits seit einigen Jahren um einen Nachfolger für die in Ruhestand gegangene Medizinerin. Mit kranken Kindern müssen Eltern nach Heldrungen und Bottendorf fahren. Bürokratie siehtkeine Unterversorgung Laut offizieller Bedarfsplanung gilt der Kyffhäuserkreis aber auch mit nur noch drei praktizierenden Kinderärzten nicht als unterversorgt. „2,81 Ärzte entsprechen 100 Prozent Versorgungsgrad. Ab 3,10 Ärzten gilt die Überversorgung (110 %) in dieser Region als beschlossen“, teilte Luise Ihle von der Pressestelle der Kassenärztlichen Vereinigung auf Nachfrage mit. Der Vertragsarztsitz in Sondershausen wurde aber dennoch von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ausgeschrieben – nach Genehmigung durch den Zulassungsausschuss. Bei einer Versorgung zwischen 110 und 140 Prozent gebe es nämlich eine Kann-Regelung, erläutert Mabel Kirchner von der Kassenärztlichen Vereinigung. Mit Fallzahlen müsse der Bedarf dann belegt werden. Seit Oktober ist die Praxis für ein halbes Jahr ausgeschrieben. Ob sich ein Kinderarzt meldet, ist ungewiss. Aber auch danach könne sich noch ein Arzt ansiedeln, sagt Mabel Kirchner. Ein lokaler Sonderbedarf könne angemeldet werden. Der werde vom Ausschuss geprüft, oft aber wohlwollend behandelt.

In Sondershausen fragen sich die Eltern unterdessen, wohin sie sich künftig wenden sollen. Der Stadt ist die Problematik bekannt. Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) erklärte, dass man sich bemühen werde. Wie schwierig sich das gestaltet, kann er schon absehen. Gerade habe er wieder zwei Schreiben an die Kassenärztliche Vereinigung und das Landesverwaltungsamt abgeschickt, weil es nach wie vor keinen Hautarzt in der Kreisstadt gibt. Zuvor war es der Augenarzt. Hier habe sich das Engagement der Verwaltung allerdings am Ende ausgezählt. Eine Ärztin konnte gefunden werden, die wieder eine Praxis eröffnet. Die Kassenärztliche Vereinigung verweist auf Nachbarkreise. Unstrut-Hainich-Kreis, Nordhausen und Sömmerda zählen demnach zu den überversorgten Gebieten im Bereich der KV in Thüringen. Im Landkreis Sömmerda arbeiten fünf, im Unstrut-Hainich-Kreis neun und in Nordhausen sechs Kinderärzte. Das Wissen darum wird vielen Familien kein Trost sein. Die Schlangen in den drei letzten Praxen werden länger werden – gerade jetzt im Winter, wenn sich Infekterkrankungen häufen.