Nur wenige Bußgelder

Die ersten Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes hat die Ordnungsbehörde des Kyffhäuserkreises eingeleitet. Das teilte auf Nachfrage die Kreisverwaltung mit. Es seien aber höchstens ein Dutzend, so der Sprecher der Kreisverwaltung, Heinz-Ulrich Thiele. Dabei habe es sich vor allem um Verstöße gegen das Kontaktverbot gehandelt, um Treffen im öffentlichen Raum, die trotz Aufforderung nicht beendet worden seien. Auch am langen Feiertagswochenende zum 1. Mai habe es im Landkreis keine besonderen Vorkommnisse gegeben, so Thiele. Das mäßige Wetter habe sicher dazu beigetragen. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

