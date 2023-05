Oldisleben und Bundeswehr erneuern Patenschaft

Oldisleben. Seit 1994 besteht zwischen Oldisleben und Soldaten der Kyffhäuser-Kaserne ein besonderes Miteinander. Mit einem Symbolakt wurde daran erinnert.

Die Patenschaftsurkunde über ein gemeinsames Miteinander mit der 4. Kompanie des Versorgungsbataillons 131 nahm der Oldislebener Ortschef Joachim Pötschke (pl) stolz entgegen. Rund 170 Soldaten der Kompanie waren bei der symbolträchtigen Aktion auf dem Schulplatz dabei. In guten wie in schlechten Zeiten wolle man gut zusammenarbeiten, sich unterstützen, sagte Kompanie-Chef Hauptmann Karsten Adrian.

Insgesamt 310 Soldaten gehören zur 4. Kompanie, sagte Kompanie-Feldwebel André Paul. War die Zusammenarbeit während der Corona-Zeit eher inaktiv, wollen sich die Soldaten nun wieder verstärkt in ihrer Patengemeinde Oldisleben sehen lassen und beispielsweise bei Vereinsfesten unterstützen, zählte Paul auf. Zum „Tag der Werte“ am Dienstag haben die Bundeswehrangehörigen in Oldisleben einen Stationsbetrieb mit acht unterschiedlichen Aufgaben zusammengestellt. Die Aufgaben bewältigten sie nicht allein. So wurden etwa die Schüler der Gemeinschaftsschule mit ins Geschehen eingebunden.

Eine enge Beziehung zur Bundeswehr pflege Oldisleben schon seit Jahrzehnten, erzählte der Ortschaftsbürgermeister. Seit 5. März 1994 besteht die Patenschaft mit der Bundeswehr; damals noch mit der inzwischen aufgelösten 6. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 381.