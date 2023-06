Online-Kurs für Gründer in Zusammenarbeit mit der Hochschule Nordhausen

Kyffhäuserkreis. Das BIC Nordthüringen bietet einen kostenfreien Ideenworkshop an.

Einen kostenfreien Workshop bietet das BIC Nordthüringen im Rahmen des Gründungsideenwettbewerbs Nordthüringen an. Durch verschiedene Innovationsmethoden sollen sowohl völlig neue Ideen entwickelt, als auch bestehende Ideen weiterentwickelt werden. Geleitet wird der Kurs von Katja Gast. Er wird in Zusammenarbeit mit der Hochschule Nordhausen am 28. Juni, von 13.30 bis 17.30 Uhr, in deutscher Sprache über Zoom stattfinden.

Anmeldungen mit folgenden Daten: Name, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail-Adresse an: hike@hs-nordhausen.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 31. Oktober.