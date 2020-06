Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Operetten- und Schlagergala mit Loh-Orchester in Heringen

Am Samstag, 4. Juli, feiert die Operetten- und Schlagergala „TN LOS! Sommernächte 2020“ im Schlosshof Heringen ihre Premiere. Unter musikalischer Leitung von Henning Ehlert unterhalten das Loh-Orchester sowie Sängerinnen und Sänger des Theaters Nordhausen einen Abend mit buntem Open-Air-Programm.

Schlager der Comedian Harmonists, Lieder von Walter Kollo („Die Männer sind alle Verbrecher“) oder französisches Chanson („Je ne regrette rien“) fehlen ebenso wenig wie Höhepunkte aus Operetten von Johann Strauß („Die Fledermaus“), Franz Lehár („Die lustige Witwe“), Emmerich Kálmán („Gräfin Mariza“), Ralph Benatzky („Im weißen Rössl“) oder Eduard Künneke („Der Vetter aus Dingsda“). Zusätzliche Unterhaltung verspricht der Schauspieler Sven Mattke, der den Theaterbesuchern im Südharz aus Inszenierungen wie „Die Comedian Harmonists“ oder „Cabaret“ bekannt sein dürfte. Er führt als Moderator durch das Programm.

Karten für die Vorstellungen am 4., 12. und 17. Juli jeweils um 19.30 Uhr sowie am 26. Juli um 17 Uhr und für die weiteren Galakonzerte der „TN LOS! Sommernächte 2020“ gibt es im Internet auf www.theater-nordhausen.de, an der Theaterkasse (Tel.: 03631/98 34 52) und an den meisten, wieder geöffneten Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.