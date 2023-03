Operettenmusik im Stadtpark Wiehe

Wiehe. Am Sonntag gastieren Ensemblemitglieder der Dresdner Staatsoperette im Kyffhäuserkreis.

Im Stadtpark Wiehe findet am Sonntag, dem 19. März, ein Operettenkonzert statt. Wie der Förderverein Schloss Wiehe mitteilt, beginnt die Veranstaltung mit Ensemblemitgliedern der Dresdner Staatsoperette um 16 Uhr.

Die wunderschönen Stimmen der temperamentvollen Sänger und Sängerinnen sollen die Gäste in das Reich der Operette und Filmmusik entführen, heißt es. Jeanette Oswald und Andreas Sauerzapf sind mit der Pianistin Natalia Petrowski im Stadtpark zu Gast. Beliebt und bekannt seien sie auch als „Doppelpack“, denn gerade in ihren Duetten geht es laut Förderverein Schlosspark turbulent und witzig, stets jedoch mit einem Augenzwinkern und viel Herzblut zu.

Begeistern werde das Gesangspaar nicht nur als Interpreten mit tollen Stimmen, sondern auch als charmante Entertainer, heißt es. Unter dem Motto „Die ganze Welt ist himmelblau, ein beschwingt operettig, heiterer Melodiennachmittag für jung und alt“ erklingen laut Ankündigung unter anderem Melodien von Lehar, Kalman, Stolz, Künneke, Benatzky sowie Hermann Leopoldi.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Drogerie Kummer in Wiehe, Telefon: 034672 / 65678, und am Sonntag an der Tageskasse ab 15 Uhr im Stadtpark Wiehe.