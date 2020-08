Organist aus Wien spielt in Wiehes Kirche

Der in Wien arbeitende Organist Lukas Klöppel gestaltete eine Andacht in Wiehe gemeinsam mit Pfarrer Helfried Maas. Dabei bekamen die Zuhörer in der Bartholomäus-Kirche nicht allein geistliche Musik zu hören. Der aus dem Kyffhäuserkreis stammende Musiker spielte auch sommerlich beschwingte Werke aus der Feder großer Komponisten.

Dieses Programm erlebten nach der Veranstaltung in Wiehe auch die Teilnehmer der Orgelandacht in St. Georg in Langenroda.