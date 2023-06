OrientalischePracht inJechaburg

Jechaburg. Eine exotische Mohnsorte verschönert das Anwesen von Familie Grüschow.

Bei der Familie Grüschow in Jechaburg. einem Ortsteil von Sondershausen, steht der Mohn in voller Blüte. Einst waren es wenige Pflanzen, im Laufe der Zeit erstreckte sich ein rotes Meer über den schönen Vorgarten der Familie. Es handelt sich wahrscheinlich um orientalischen Gartenmohn, umgangssprachlich auch als Türkischer Mohn bezeichnet. Die Blume ist schmetterlings- und bienenfreundlich. Die zarten Blütenblätter zeigen nur kurzzeitig ihre Schönheit und blühen von Mai bis Juni in einem wunderschönen Dunkelrot mit schwarzem Auge, ein phantasievoller Anblick. Die Blüten die einer Schale gleichen, können einen Durchmesser von über zehn Zentimeter erreichen. Nach der Blüte bleiben Mohnkapseln in denen sich der Samen bildet.