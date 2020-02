Hohenebras Ortsteilbürgermeister Dieter Kroneberg lädt am 9. März zur Ortsteilratssitzung.

Ortsteilrat Hohenebra tagt

Die Stadtverwaltung Sondershausen informiert in der Ortsteilratssitzung in Hohenebra über aktuelle Sachverhalte, ebenso der Ortsteilbürgermeister Dieter Kroneberg (SPD). Die Mitglieder des Ortsteilrates von Hohenebra kommen am 9. März im Vereinsraum des HCV (alte Kindergrippe) zur Sitzung zusammen.