Osterdekoration am sonnigen Frühlingstag

Den sonnigen Samstag nutzten viele Kleingärtner, um ihre Parzellen auf Vordermann zu bringen. So sah man die Gartenfreunde beim Blick über den Gartenzaun, wie sie Beete für die Aussaat vorbereiteten oder an Lauben und Häusern werkelten. Aber auch etwas österliche Dekoration – wie hier im Garten von Annelie Wandersleb aus Sondershausen – wurde schon angebracht. Laut Wettervorhersagen ist es in den nächsten Tagen wohl erstmal vorbei mit dem frühlingshaften Wetter und so auch mit der Gartenarbeit.