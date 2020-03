Pausenklingeln statt Konzert in Cruciskirche Sondershausen

Im Frühjahr beginnt für viele Vereine die hohe Zeit mit Festen, Konzerten und Treffen. Doch Feste und Corona vertragen sich nicht: Wie organisieren Vereine ihren Alltag neu? TA fragt nach.

Wie ist die aktuelle Situation im Förderverein?

Im März und April können in der Cruciskirche keine Veranstaltungen stattfinden. Die Absagen reichen zum Teil schon bis Mai. Das Vereinsleben muss aber weiter gehen. So kümmern wir uns momentan um Dinge, für die sonst wenig Zeit bleibt. Zum Beispiel haben wir eine Pausenklingel für Konzerte installiert, damit wir das Publikum nach der Pause wieder in den Saal bekommen. Es gibt auch kleinere Reparaturen – unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen.

Wie halten Sie im Verein Kontakt?

Nur über E-Mail und Telefon. Mit einem dieser Kommunikationsmittel sind alle ausgestattet. Damit kommen wir zurecht. Die Mitgliederversammlung holen wir nach.

Was hat der Verein für dieses Jahr noch geplant?

Mit dem Loh-Orchester werden noch zwei Kammerkonzerte organisieren, wobei das erste im Mai sehr wackelt. Beim zweiten im Dezember hoffen wir, dass es stattfinden kann. Es sind aber auch die vielen anderen Veranstaltungen, für die wir Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und von denen wir hoffen, dass dazu bald wieder eingeladen werden kann, zum Beispiel zum Lesezirkel, der Bücherzeit oder den Proben des Albert-Fischer-Chors.