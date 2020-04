Pech beim Einparken: Metallriegel bohrt sich in Sondershausen in Fahrzeugfront

Pech beim Einparken hatte eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte sie mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Frankenhäuser Straße einparken.

Dabei überfuhr sie eine Grünfläche, schob eine Europalette zur Seite, ehe ein Metallriegel die Fahrt stoppte. Der bohrte sich in die Fahrzeugfront. Die 39-Jährige kam mit dem Schrecken davon; der Sachschaden ist mit circa 200 Euro auch eher gering.