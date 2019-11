Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Personal bleibt auch nach der Saison

Die meisten der etwa 50 Mitarbeiter vom Ferienpark Feuerkuppe müssen jetzt nicht mehr ihren Hut nehmen, wenn der Besucheransturm nach den Sommermonaten nachlässt. Hier ist inzwischen auch dann noch viel los, wenn der riesige Trubel der Hauptsaison vorüber ist: mit magischen Momenten, aktiver Freizeit für Kinder und Eltern oder Jugendbegegnungen über Ländergrenzen hinweg. Zu einer zauberhaften Freizeit als Hexen und Magier kommen Kinder aus ganz Deutschland in Straußberg zusammen. Bedürftige Familien erleben erholsame Tage mit sportlichem Ausgleich. Jugendgruppen aus Polen, Rumänien und Deutschland setzen sich eine Woche lang mit dem Thema Flucht auseinander und lernen sich bei dieser Arbeit und bei den unterhaltsamen Angeboten für die gemeinsame Freizeit persönlich gut kennen.

Durch Veranstaltungen dieser Art gelinge es mittlerweile, über die Sommersaison hinaus neben dem Stammpersonal von 20 Angestellten auch die meisten anderen Mitarbeiter auf der Feuerkuppe das ganze Jahr über zu beschäftigen, erklärt Ina Seichter, die Geschäftsführerin vom Ferienpark. Die mehr als 300 Betten in den Bungalows vom Ferienpark, die ganzjährig bewohnt werden können, seien jetzt ausreichend ausgelastet. Das bewahrt die Chefin vor der aus ihrer Sicht kaum noch zu lösenden Aufgabe, Jahr für Jahr wieder aufs Neue Personal zu finden. „Mitarbeiter nur für einige Monate in der Saison einzustellen, können wir uns gar nicht mehr leisten. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist so groß, dass die Leute sofort weg sind, wenn sie hier entlassen werden. Im nächsten Sommer stehen diese dann auch nicht wieder zur Verfügung.“ Verstärkung benötigt die Stammbelegschaft immer, um die mehr als 600 Gäste, die während der Ferien gleichzeitig im Ferienpark übernachten, zu versorgen und zu betreuen.

Ganz ohne Mittel aus der öffentlichen Hand oder von Wohlfahrtseinrichtungen allerdings gelänge es nach wie vor kaum, das Personal über das ganze Jahr zu halten, räumt Ina Seichter ein. Sorgen habe es bereitet, auch in diesem Herbst wieder den Jugendaustausch mit 35 Schülern aus den Partnerregionen des Kyffhäuserkreises in Polen und Rumänien sowie der Gemeinschaftsschule Ebeleben auf die Beine zu stellen. Beantragte Fördermittel über das europäische Austauschprogramm „Erasmus“ seien nicht bewilligt worden. Im letzten Moment sprang der Landkreis ein und stellte mehr als 3300 Euro für die Veranstaltung zur Verfügung. Das Budget habe aber trotzdem nicht ausgereicht, für Schüler aus dem litauischen Partnerkreis die Reisekosten zu übernehmen.

An der Hexen- und Magierfreizeit auf der Feuerkuppe konnten einige der 25 Kinder, eines war sogar aus Hamburg angereist, nur teilnehmen, weil es Förderung aus dem Tizian-Programm gab. Eine Woche Aktiv-Urlaub für 15 bedürftige Familien aus ganz Thüringen stellte die Stiftung Familiensinn mehr als 12.000 Euro zur Verfügung. Dafür bekamen die 41 Kinder und Eltern Kurse in gesunder Ernährung oder konnten an einem Fitness-Workshop teilnehmen.