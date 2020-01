Ebeleben. In Ebeleben beginnt an diesem Wochenende ein neues Kapitel evangelischer Kirchenarbeit im Kyffhäuserkreis.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfarrer werden eingeführt

Einen Gottesdienst zur Einführung von Pfarrerin Katharina Freudenberg und Pfarrer Dirk Sterzik wird es am Sonntag, 26. Januar, 14 Uhr, in der Kirche St. Bartholomäus in Ebeleben geben. Zudem soll die Zusammenarbeit der Pfarrbereiche Körner-Menteroda, Ebeleben-Schlotheim und Holzthaleben in der Region Helbe-Notter feierlich begangen werden. Zu den Mitarbeitern zählen die Pfarrer Sebastian Kropp (Körner-Menteroda), Pfarrer Frank Freudenberg (Schlotheim), Pfarrer Dirk Sterzik (Allmenhausen, Rockstedt, Rockensußra und Religionsunterricht), die Pfarrerinnen Katharina Freudenberg (Ebeleben und Familienorientierte Arbeit) und Eilice Neuland (Holzthaleben). Dazu gehören auch die Gemeindepädagogin Vanessa Jüngling und Kantor Rüdiger Löwer.